TRÁFICO
Este es el radar de Córdoba que caza a más infractores: 60 multas diarias y entre los más activos de España
La provincia mantiene 45 radares activos en sus carreteras de cara a la campaña de verano, uno menos que en la temporada de 2025
Uno de los radares que más multas pone en España se encuentra en Córdoba y mantiene el ritmo de sanciones temporada tras temporada. La última información de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre los puntos y tramos de control de velocidad en carreteras españolas este 2026 indica que el cinemómetro situado en el kilómetro 417,5 de la Cuesta del Espino en sentido Córdoba es uno de los radares que más multan en España, ocupando el puesto 27 de un ranking nacional formado por 50 radares fijos y móviles.
En concreto, este punto registró un total de 21.792 denuncias, con una media de 60 infracciones diarias. Cabe destacar que la Cuesta del Espino es uno de los puntos negros de la provincia en accidentes de tráfico y que este tramo de la A-4 Madrid Cádiz cuenta con radares de velocidad en los puntos kilométricos 410 en sentido Sevilla, y 416 y 417,5 en sentido Córdoba.
Esta zona, sin embargo, pierde esta campaña un cinemómetro en el punto kilométrico 415,2 en sentido Sevilla, lo que revierte en que la provincia pase de 46 a 45 puntos de control de velocidad respecto al año pasado.
Córdoba cuenta con 15 radares fijos y 30 móviles
La provincia llega a la campaña de la DGT de este verano con 45 radares en sus carreteras, de los que 15 son fijos y 30 son móviles. De los controles dispuestos destacan los 14 radares desplegados en la carretera N-432 (Badajoz-Granada), una vía que destaca por su elevada siniestralidad y por la gravedad de los accidentes. De estos dispositivos, siete son fijos y se encuentran en diferentes puntos del trazado a su paso por Córdoba, Cerro Muriano, Espejo, Espiel y Peñarroya.
Radares fijos en Córdoba
Los quince radares fijos que operan en Córdoba son:
- Badajoz-Granada, en Espiel. Control en sentido Badajoz, situado en el punto kilométrico 219,5.
- Córdoba-Sevilla, en Posadas. Control en sentido Sevilla, situado en el punto kilométrico 29,66.
- Madrid-Cádiz, en Cuesta del Espino. Control en sentido Sevilla, situado en el punto kilométrico 410,1.
- Madrid-Cádiz, en Cuesta del Espino. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 417,5.
- Madrid-Cádiz, en Cuesta del Espino. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 416.
- Córdoba-Antequera, en Lucena. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 52,3.
- Badajoz-Granada, en Peñarroya. Control en sentido Badajoz, situado en el punto kilométrico 194,3.
- Córdoba-Ávila, en Alcaracejos. Control en sentido Ávila, situado en el punto kilométrico 380,5.
- Écija-La Rambla, en Santaella. Control en sentido La Rambla, situado en el punto kilométrico 11,3.
- Cabra-Alcalá la Real, en Cabra. Control en sentido Jaén, situado en el punto kilométrico 2,615.
- Badajoz-Granada, en Espejo. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 310,9.
- Badajoz-Granada, en Córdoba. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 264.
- Badajoz-Granada, en Espejo. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 302,5.
- Badajoz-Granada, en Cerro Muriano. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 245,3.
- Badajoz-Granada, en Córdoba. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 260,4.
Radares móviles en Córdoba
Estos son los 30 radares móviles que operan en las carreteras de la provincia de Córdoba:
- De La Serrada —N-110— a Espiel —N-432—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 328,69 y 391,73.
- De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 246,48 y 264,38.
- De Montoro —A-4— a Ciudad Real —N-430—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 48,74 y 93,16.
- De Lucena —C-334a— a Iznájar —A-333—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 0,00 y 31,40.
- De Cabra —A-318— a Alcalá la Real —N-432—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 0,00 y 42,87.
- De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 232,09 y 246,48.
- Antigua N-IV, de Madrid a Cádiz. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 382,71 y 398,25.
- De Aguilar de la Frontera —A-45— a Puente Genil —A-379—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 0,00 y 16,77.
- De Cerro Perea —A-4— a La Rambla —N-331—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 11,77 y 25,92.
- De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 276,12 y 306,56.
- De Estepa —A-92— a N-432 por Lucena y Doña Mencía. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 48,99 y 72,58.
- De Córdoba a Lora del Río —A-455, A-457 y A-436—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 11,90 y 27,06.
- De Estepa —A-92— a N-432 por Lucena y Doña Mencía. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 16,71 y 38,46.
- De Montilla —A-307— a Nueva Carteya —CO-4202—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 13,56 y 32,10.
- De Casariche —A-92— a La Carlota —N-IV— por Puente Genil. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 17,36 y 42,60.
- De Posadas —A-431a— a La Carlota —A-4—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 16,01 y 22,72.
- De Córdoba a Lora del Río —A-455, A-457R y A-436—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 41,38 y 50,62.
- De La Carlota —A-445— a Palma del Río por Fuente Palmera. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 4,74 y 24,27.
- De Cardeña —N-420— a Pozoblanco —A-435—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 30,27 y 46,86.
- Bujalance. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 0,00 y 11,27.
- De Córdoba capital al aeropuerto de Córdoba. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 2,68 y 6,74.
- De Córdoba —CH3— a Almodóvar —A-431—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 0,00 y 15,60.
- Fuente Palmera. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 6,21 y 12,4.
- De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 337,06 y 340,65.
- De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 312,28 y 328,81.
- De Córdoba a Lora del Río —A-455, A-457R y A-436—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 29,72 y 41,38.
- De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 328,81 y 337,06.
- De Cuesta del Espino —A-4— a Antequera —A-92—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 33,34 y 46,64.
- De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 162,12 y 201,02.
- De Cardeña —N-420— a Pozoblanco —A-435—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 0,00 y 30,27.
Los cinco radares que más multan en Córdoba
En la provincia hay cinco radares que acumularon casi el 90% de las infracciones detectadas en las carreteras cordobesas, según informe anual de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) correspondiente a 2024. El situado en el kilómetro 417 de la A-4 fue responsable de un 28,4% de las multas totales. El segundo está situado en el kilómetro 52 de la A-45 y sumó 10.618. En el kilómetro 219 de la N-432 otro radar interpuso 8.899 multas. 5.815 correspondieron al kilómetro 2 de la A-339. Números inferiores, pero por encima del millar, arrojó el ubicado en el kilómetro 59 de la A-318.
Los radares de Córdoba recaudan 4,5 millones en multas
La actividad desarrollada por los radares durante el año pasado apunta a una recaudación 4,5 millones de euros en multas, lo que se traduce en un incremento del 32% en comparación con el año anterior, cuando el importe recaudado fue de 3,4 millones. Esta sección recoge los datos de los ingresos totales de la DGT por sanciones de cinemómetros (fijo y móvil) recaudadas durante el año, independientemente de la fecha de la denuncia.
La última información sobre denuncias por precepto, que es relativa a 2024, indica que los excesos de velocidad concentraron el 68% de las denuncias impuestas a conductores en Córdoba. Entre los motivos más frecuentes de sanción se halla, asimismo, la falta de uso del cinturón de seguridad, que dio lugar a 1.604 multas.
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