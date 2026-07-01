Este es el radar de Córdoba que caza a más infractores: 60 multas diarias y entre los más activos de España

Uno de los radares que más multas pone en España se encuentra en Córdoba y mantiene el ritmo de sanciones temporada tras temporada. La última información de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre los puntos y tramos de control de velocidad en carreteras españolas este 2026 indica que el cinemómetro situado en el kilómetro 417,5 de la Cuesta del Espino en sentido Córdoba es uno de los radares que más multan en España, ocupando el puesto 27 de un ranking nacional formado por 50 radares fijos y móviles.

En concreto, este punto registró un total de 21.792 denuncias, con una media de 60 infracciones diarias. Cabe destacar que la Cuesta del Espino es uno de los puntos negros de la provincia en accidentes de tráfico y que este tramo de la A-4 Madrid Cádiz cuenta con radares de velocidad en los puntos kilométricos 410 en sentido Sevilla, y 416 y 417,5 en sentido Córdoba.

Esta zona, sin embargo, pierde esta campaña un cinemómetro en el punto kilométrico 415,2 en sentido Sevilla, lo que revierte en que la provincia pase de 46 a 45 puntos de control de velocidad respecto al año pasado.

Córdoba cuenta con 15 radares fijos y 30 móviles

La provincia llega a la campaña de la DGT de este verano con 45 radares en sus carreteras, de los que 15 son fijos y 30 son móviles. De los controles dispuestos destacan los 14 radares desplegados en la carretera N-432 (Badajoz-Granada), una vía que destaca por su elevada siniestralidad y por la gravedad de los accidentes. De estos dispositivos, siete son fijos y se encuentran en diferentes puntos del trazado a su paso por Córdoba, Cerro Muriano, Espejo, Espiel y Peñarroya.

Radares fijos y móviles en la provincia de Córdoba. / Ramón Azañón

Radares fijos en Córdoba

Los quince radares fijos que operan en Córdoba son:

Badajoz-Granada, en Espiel. Control en sentido Badajoz , situado en el punto kilométrico 219,5 .

Control en , situado en el . Córdoba-Sevilla, en Posadas. Control en sentido Sevilla , situado en el punto kilométrico 29,66 .

Control en , situado en el . Madrid-Cádiz, en Cuesta del Espino. Control en sentido Sevilla , situado en el punto kilométrico 410,1 .

Control en , situado en el . Madrid-Cádiz, en Cuesta del Espino. Control en sentido Córdoba , situado en el punto kilométrico 417,5 .

Control en , situado en el . Madrid-Cádiz, en Cuesta del Espino. Control en sentido Córdoba , situado en el punto kilométrico 416 .

Control en , situado en el . Córdoba-Antequera, en Lucena. Control en sentido Córdoba , situado en el punto kilométrico 52,3 .

Control en , situado en el . Badajoz-Granada, en Peñarroya. Control en sentido Badajoz , situado en el punto kilométrico 194,3 .

Control en , situado en el . Córdoba-Ávila, en Alcaracejos. Control en sentido Ávila , situado en el punto kilométrico 380,5 .

Control en , situado en el . Écija-La Rambla, en Santaella. Control en sentido La Rambla , situado en el punto kilométrico 11,3 .

Control en , situado en el . Cabra-Alcalá la Real, en Cabra. Control en sentido Jaén , situado en el punto kilométrico 2,615 .

Control en , situado en el . Badajoz-Granada, en Espejo. Control en sentido Córdoba , situado en el punto kilométrico 310,9 .

Control en , situado en el . Badajoz-Granada, en Córdoba. Control en sentido Córdoba , situado en el punto kilométrico 264 .

Control en , situado en el . Badajoz-Granada, en Espejo. Control en sentido Córdoba , situado en el punto kilométrico 302,5 .

Control en , situado en el . Badajoz-Granada, en Cerro Muriano. Control en sentido Córdoba , situado en el punto kilométrico 245,3 .

Control en , situado en el . Badajoz-Granada, en Córdoba. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 260,4.

Radar de la DGT. / CÓRDOBA

Radares móviles en Córdoba

Estos son los 30 radares móviles que operan en las carreteras de la provincia de Córdoba:

De La Serrada —N-110— a Espiel —N-432—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 328,69 y 391,73 .

Tramo vigilado entre los . De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 246,48 y 264,38 .

Tramo vigilado entre los . De Montoro —A-4— a Ciudad Real —N-430—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 48,74 y 93,16 .

Tramo vigilado entre los . De Lucena —C-334a— a Iznájar —A-333—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 0,00 y 31,40 .

Tramo vigilado entre los . De Cabra —A-318— a Alcalá la Real —N-432—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 0,00 y 42,87 .

Tramo vigilado entre los . De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 232,09 y 246,48 .

Tramo vigilado entre los . Antigua N-IV, de Madrid a Cádiz. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 382,71 y 398,25 .

Tramo vigilado entre los . De Aguilar de la Frontera —A-45— a Puente Genil —A-379—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 0,00 y 16,77 .

Tramo vigilado entre los . De Cerro Perea —A-4— a La Rambla —N-331—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 11,77 y 25,92 .

Tramo vigilado entre los . De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 276,12 y 306,56 .

Tramo vigilado entre los . De Estepa —A-92— a N-432 por Lucena y Doña Mencía. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 48,99 y 72,58 .

Tramo vigilado entre los . De Córdoba a Lora del Río —A-455, A-457 y A-436—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 11,90 y 27,06 .

Tramo vigilado entre los . De Estepa —A-92— a N-432 por Lucena y Doña Mencía. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 16,71 y 38,46 .

Tramo vigilado entre los . De Montilla —A-307— a Nueva Carteya —CO-4202—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 13,56 y 32,10 .

Tramo vigilado entre los . De Casariche —A-92— a La Carlota —N-IV— por Puente Genil. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 17,36 y 42,60 .

Tramo vigilado entre los . De Posadas —A-431a— a La Carlota —A-4—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 16,01 y 22,72 .

Tramo vigilado entre los . De Córdoba a Lora del Río —A-455, A-457R y A-436—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 41,38 y 50,62 .

Tramo vigilado entre los . De La Carlota —A-445— a Palma del Río por Fuente Palmera. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 4,74 y 24,27 .

Tramo vigilado entre los . De Cardeña —N-420— a Pozoblanco —A-435—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 30,27 y 46,86 .

Tramo vigilado entre los . Bujalance. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 0,00 y 11,27 .

Tramo vigilado entre los . De Córdoba capital al aeropuerto de Córdoba. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 2,68 y 6,74 .

Tramo vigilado entre los . De Córdoba —CH3— a Almodóvar —A-431—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 0,00 y 15,60 .

Tramo vigilado entre los . Fuente Palmera. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 6,21 y 12,4 .

Tramo vigilado entre los . De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 337,06 y 340,65 .

Tramo vigilado entre los . De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 312,28 y 328,81 .

Tramo vigilado entre los . De Córdoba a Lora del Río —A-455, A-457R y A-436—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 29,72 y 41,38 .

Tramo vigilado entre los . De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 328,81 y 337,06 .

Tramo vigilado entre los . De Cuesta del Espino —A-4— a Antequera —A-92—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 33,34 y 46,64 .

Tramo vigilado entre los . De Badajoz a Granada —A-92G—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 162,12 y 201,02 .

Tramo vigilado entre los . De Cardeña —N-420— a Pozoblanco —A-435—. Tramo vigilado entre los puntos kilométricos 0,00 y 30,27.

Señal de control de velodidad / A. J. GONZÁLEZ

Los cinco radares que más multan en Córdoba

En la provincia hay cinco radares que acumularon casi el 90% de las infracciones detectadas en las carreteras cordobesas, según informe anual de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) correspondiente a 2024. El situado en el kilómetro 417 de la A-4 fue responsable de un 28,4% de las multas totales. El segundo está situado en el kilómetro 52 de la A-45 y sumó 10.618. En el kilómetro 219 de la N-432 otro radar interpuso 8.899 multas. 5.815 correspondieron al kilómetro 2 de la A-339. Números inferiores, pero por encima del millar, arrojó el ubicado en el kilómetro 59 de la A-318.