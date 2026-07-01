Hacemos Córdoba denuncia el abandono de Santa Cruz y exige mejoras al Ayuntamiento.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado el “abandono” que, a su juicio, sufre la barriada de Santa Cruz desde el punto de vista de limpieza y ha reclamado al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que la visite para conocer de primera mano la situación de sus vecinos.

La coalición asegura que, después de siete años al frente del Ayuntamiento, el regidor aún no ha acudido a esta barriada ni una sola vez. “Si lo hiciera comprobaría el estado de abandono en el que se encuentra una barriada cuyos vecinos y vecinas tienen los mismos derechos que cualquier otro cordobés o cordobesa”, señalan desde el grupo municipal.

Falta de limpieza, acerados rotos y espacios públicos descuidados

Hacemos Córdoba sostiene que la falta de mantenimiento es “patente” en numerosos espacios públicos de Santa Cruz. Entre los problemas denunciados cita plazas que, según la coalición, solo se limpian una vez al año, vegetación espontánea de más de un metro de altura, acerados deteriorados y un punto limpio que llevaría meses sin ser recogido.

Para el grupo municipal, estos ejemplos evidencian la “ausencia de una planificación municipal” para conservar la barriada. La coalición defiende que Santa Cruz no necesita actuaciones puntuales, sino un mantenimiento permanente y unas inversiones que garanticen condiciones de vida dignas.

Imagen de archivo de la barriada de Santa Cruz. / A.J. GONZÁLEZ

Reclamación de transporte urbano de Aucorsa

La formación también denuncia la “desigualdad” que sufren los vecinos de Santa Cruz en materia de movilidad. Según Hacemos Córdoba, se trata de la única barriada de Córdoba que no dispone de servicio de transporte urbano de Aucorsa.

La coalición considera que esta situación mantiene aislada a la barriada de un servicio público esencial y reclama al Ayuntamiento que corrija “de forma inmediata” esta discriminación, al entender que el servicio prestado por la Junta de Andalucía no responde a las necesidades de los vecinos.

Quejas por el estado del colegio de la barriada

Hacemos Córdoba también ha llamado la atención sobre la situación del colegio de Santa Cruz. El grupo municipal lamenta el deterioro del centro educativo y exige a la Junta de Andalucía que acometa las mejoras pendientes.

La formación sostiene que los niños y niñas de la barriada no pueden seguir estudiando en un colegio que continúa esperando inversiones mientras las administraciones se “pasan la responsabilidad” de unas a otras.

Un plan de mantenimiento e inversiones para Santa Cruz

Por todo ello, Hacemos Córdoba reclama un “compromiso real” con Santa Cruz, que se traduzca en un plan de mantenimiento e inversiones para mejorar sus espacios públicos, reforzar los servicios municipales y garantizar que sus vecinos reciban el mismo trato que el resto de la ciudad.

La coalición insiste en que quienes viven en Santa Cruz pagan sus impuestos como cualquier otro vecino de Córdoba y tienen derecho a servicios públicos de calidad. Su petición es que el Ayuntamiento deje de tratar esta barriada como “un lugar olvidado” y la atienda como una parte más de la ciudad.