Córdoba, por debajo de la media nacional en número de enfermeras: el Colegio reclama la contratación de 1.500 profesionales

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha hecho un importante llamamiento este miércoles, en el marco de la presentación de un informe, elaborado por el Consejo General de Enfermería, que explica que la media de estas profesionales en la provincia, con un ratio de 6,18 por cada 1.000 habitantes, es inferior a la nacional (6,45). Además, se encuentra sensiblemente por debajo de la media europea, que alcanza los 8,12, aunque lidera los estándares a nivel andaluz. Almería está a la cola con 5,20 enfermeras por cada mil habitantes.

Ante esta tesitura, la presidenta del Colegio, Natalia Pérez, ha reclamado a las instituciones "un importante refuerzo de profesionales" para cubrir las "necesidades actuales de la población". Para esta entidad colegiada, "el objetivo debe ser acercarnos a los estándares nacionales y europeos" para tener unos "cuidados suficientes y de calidad". Además, cifran estas necesidades de contratación de enfermeras en la provincia de Córdoba en un total de 1.500 profesionales.

Una enfermera realizando su trabajo. / CÓRDOBA

Córdoba ocupa el puesto 32º entre las provincias españolas

El informe, elaborado a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pone de manifiesto que Córdoba ocupa el 32ª puesto en el conjunto de las 50 provincias españolas más Ceuta y Melilla; y con menor ratio aún está Jaén (6,04), Cádiz (5,90) y Granada (5,81); mientras que Málaga (5,49), Sevilla (5,38), Huelva (5,32) y Almería (5,20) permanecen por debajo de la media andaluza, que es de 5,62 enfermeras por cada 1.000 habitantes, por lo que se necesitarían casi 22.000 enfermeras en Andalucía para alcanzar la media europea.

Para el Colegio de Enfermería, estos datos evidencian que, si bien Córdoba está a la cabeza en Andalucía, "el déficit de profesionales sigue siendo un importante reto del sistema sanitario". Disponer de más enfermeras no solo redunda en mejores indicadores estadísticos, sino que "refuerza la capacidad del sistema para responder a una población cada vez más envejecida" y que sufre de enfermedades crónicas que demandan cuidados. "El hecho de que tengamos la mejor ratio de Andalucía no significa que podamos dar la situación por resuelta", sentencia Natalia Pérez.

Fachada del hospital Reina Sofía de Córdoba, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

A nivel andaluz, el ratio es de 5,62 enfermeras por cada 1.000 habitantes

La situación de Córdoba se enmarca en un problema que afecta al conjunto de Andalucía. Según el mismo informe del Consejo General de Enfermería, la comunidad mantiene una ratio de 5,62 enfermeras por cada 1.000 habitantes, situándose entre las tres autonomías con menor dotación de profesionales de España.

Aunque Andalucía ha mejorado ligeramente su ratio respecto al año anterior, el Colegio de Enfermería de Córdoba y el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) recuerdan que "este avance continúa siendo insuficiente para reducir la distancia que la separa tanto de la media nacional como de la europea". En concreto, serían necesarias 21.881 enfermeras más en Andalucía para equipararse a los estándares de la Unión Europea, según cifras del Consejo. A nivel nacional, consideran que deben contratarse más de 82.800 enfermeras.