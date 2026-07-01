Hostelería y movilidad urbana
Córdoba aparca la nueva ordenanza de veladores a la espera de los cambios en el decreto de ruido de la Junta de Andalucía
Urbanismo defiende una pausa para revisar la norma, Hostecor ve inviable el actual marco acústico y el Consejo del Movimiento Ciudadano denuncia que el ruido es una “excusa” para retrasar un texto ya consensuado
Un año después de que el Ayuntamiento de Córdoba diera a conocer las principales novedades de la nueva ordenanza de veladores, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) la mantiene en pausa, a pesar del alto grado de consenso que había conseguido. El presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, reconoció hace unos días que se encuentran "en un periodo de reflexión, tanto interno como externo" en esta materia y a la espera, entre otras cuestiones, de la actualización de la normativa en materia de ruidos de la Junta de Andalucía. "Hay que adoptar unos parámetros mucho más objetivos y creo que no tiene mucho sentido avanzar en una ordenanza de veladores donde quizá nos replanteemos de nuevo si incluimos temas de vía pública. Mientras no tengamos una normativa autonómica concreta en materia de ruidos no podemos avanzar", aseguró el responsable municipal de Urbanismo en una entrevista con Diario CÓRDOBA.
De la nueva ordenanza de veladores se conoce un primer borrador, y las alegaciones que presentó el Consejo del Movimiento Ciudadano, pero de momento se ha quedado ahí la tramitación. Lo que sí empezó a aplicar el Ayuntamiento fue una rebaja de la tasa por velador que cobra a los hosteleros para que los hosteleros pudieran destinar ese ahorro a sufragar las nuevas obligaciones impuestas por la ordenanza. Por ejemplo, la perimetración de las terrazas con tachuelas y códigos QR.
Qué dice el decreto de ruido
El decreto andaluz de ruido en vigor (Decreto 50/2025, de 24 de febrero, que aprueba el Reglamento para la preservación de la calidad acústica en Andalucía) considera las terrazas y veladores como focos emisores de ruido y exige que, antes de autorizar determinadas instalaciones, se evalúe su impacto acústico teniendo en cuenta el número y la ubicación de los veladores, el ruido generado por las conversaciones y, en su caso, la música, altavoces o actuaciones. El objetivo es comprobar que no se superan los límites acústicos en el interior de las viviendas y edificios próximos, especialmente en horario nocturno, donde los dormitorios tienen un límite más restrictivo. Además, la norma permite inspecciones y sanciones si la actividad incumple los valores permitidos o no adopta medidas correctoras.
Qué dicen los hosteleros
En líneas generales, los hosteleros mantienen la tesis del Ayuntamiento de Córdoba. El presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, considera comprensible que Urbanismo haya parado las máquinas con la ordenanza hasta no conocer cómo quedará la política de ruidos de la Junta de Andalucía. "Hasta que no se modifique el decreto de ruidos, no tiene sentido avanzar en algo que no está claro", comenta. Y respecto a los cambios que deberían hacerse a dicho decreto, Guerrero apunta a una tesis de máximos: "El decreto de ruido es a día de hoy inviable, no estamos en contra absolutamente de nada, pero necesitamos que sean viables las medidas a adoptar", sostiene.
Qué dice el Consejo del Movimiento Ciudadano
El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, por contra, no está en absoluto de acuerdo con el argumento municipal. "El decreto de ruido es una excusa no válida", asegura el representante ciudadano. "La normativa de ruido está vigente ya sí o sí, con la ordenanza actual y con la antigua, es decir, con la ordenanza que tenemos ahora mismo, también hay que aplicar ya esa normativa de ruido", añade. Por ese motivo, exige que se empiecen a hacer los estudios acústicos previos preceptivos para permitir la instalación de terrazas, al menos de los establecimientos nuevos y de aquellos que causen problemas.
Además, De Gracia entiende que no es óbice la actualización del decreto de ruido de cara a la norma municipal, porque en la ordenanza de veladores solo aparece citado en el preámbulo, mientras que en el articulado solo hay referencias a "la normativa acústica vigente" en general.
En última instancia, De Gracia muestra su preocupación por el retraso en la tramitación de la ordenanza de veladores (no ha sido aún publicada en aras de la ley de transparencia), que "a este ritmo no podrá estar vigente en este mandato" a pesar de que en líneas generales es un texto que está "muy pactado y consensuado" y era un compromiso municipal.
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