Ayuntamiento
Córdoba abre sus Escuelas de Verano: 1.840 niños, conciliación y ocio saludable
Los 15 colegios que acogen el programa cofinanciado con la Junta de Andalucía ofrecen un programa de actividades diseñado para la conciliación y el desarrollo infantil
La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha asistido este miércoles al inicio de la programación de las 15 escuelas de verano del Ayuntamiento de Córdoba. Esta iniciativa, que trata de ayudar a la conciliación familiar durante los meses estivales, se desarrolla desde hace 25 años con financiación municipal y de la Junta de Andalucía a través del Plan Corresponsables. En total, el presupuesto asciende a 472.900 euros, de los cuales el Ayuntamiento pone 106.000 euros y el resto, la administración andaluza.
La concejala Eva Contador ha defendido la utilidad de estas actividades para que los niños cordobeses puedan disfrutar de un ocio saludable y educativo cuando acaban las clases, y ha recordado que este año la temática gira en torno a la corresponsabilidad, Corresponsales hoy, independientes mañana. "Es fundamental que en el día a día nuestros niños y niñas aprendan también que tienen que ayudar en el entorno familiar", ha dicho la edil esta mañana en el colegio Concepción Arenal.
Escuelas de lunes a viernes
Las escuelas de verano se desarrollan de lunes a viernes en horario de 10 a 13 horas (de 9 a 14 horas en horario ampliado), y este año han recibido 2.007 solicitudes de plazas, pero finalmente han sido 1.840 niños los que han entrado. Según la concejala, nadie ha quedado en lista de espera, pero sí ha ocurrido que algunas familias se han quedado fuera del colegio más cercano y que están a la espera de que se produzcan algunas bajas.
Del horario ampliado, que está pensado para niños especialmente vulnerables, había 400 plazas iniciales que se han ampliado a 592. Además, las escuelas de verano han empleado a 181 personas entre monitores, monitores de integración, profesionales técnicos de integración social, coordinadores y técnicos de formación en habilidades personales, etcétera.
Actividades muy diversas
Dentro de las actividades de las escuelas de verano destacan las actividades al aire libre como piscina, actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre. Además, habrá un pequeño campamento para los más mayores de dos días en Cerro Muriano.
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- Urbanismo inicia la obra de la calle Sierra Nevada de Córdoba: conectará Huerta de Santa Isabel Oeste con la A-431 por Las Palmeras
- El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos