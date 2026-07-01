Córdoba abre sus Escuelas de Verano: 1.840 niños, conciliación y ocio saludable

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha asistido este miércoles al inicio de la programación de las 15 escuelas de verano del Ayuntamiento de Córdoba. Esta iniciativa, que trata de ayudar a la conciliación familiar durante los meses estivales, se desarrolla desde hace 25 años con financiación municipal y de la Junta de Andalucía a través del Plan Corresponsables. En total, el presupuesto asciende a 472.900 euros, de los cuales el Ayuntamiento pone 106.000 euros y el resto, la administración andaluza.

La concejala Eva Contador ha defendido la utilidad de estas actividades para que los niños cordobeses puedan disfrutar de un ocio saludable y educativo cuando acaban las clases, y ha recordado que este año la temática gira en torno a la corresponsabilidad, Corresponsales hoy, independientes mañana. "Es fundamental que en el día a día nuestros niños y niñas aprendan también que tienen que ayudar en el entorno familiar", ha dicho la edil esta mañana en el colegio Concepción Arenal.

Eva Contador asiste al inicio de la programación de las escuelas de verano. En el Colegio Concepción Arenal / Manuel Murillo

Escuelas de lunes a viernes

Las escuelas de verano se desarrollan de lunes a viernes en horario de 10 a 13 horas (de 9 a 14 horas en horario ampliado), y este año han recibido 2.007 solicitudes de plazas, pero finalmente han sido 1.840 niños los que han entrado. Según la concejala, nadie ha quedado en lista de espera, pero sí ha ocurrido que algunas familias se han quedado fuera del colegio más cercano y que están a la espera de que se produzcan algunas bajas.

Del horario ampliado, que está pensado para niños especialmente vulnerables, había 400 plazas iniciales que se han ampliado a 592. Además, las escuelas de verano han empleado a 181 personas entre monitores, monitores de integración, profesionales técnicos de integración social, coordinadores y técnicos de formación en habilidades personales, etcétera.

Inicio de la programación de las escuelas de verano en el Colegio Concepción Arenal / Manuel Murillo

Actividades muy diversas

Dentro de las actividades de las escuelas de verano destacan las actividades al aire libre como piscina, actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre. Además, habrá un pequeño campamento para los más mayores de dos días en Cerro Muriano.