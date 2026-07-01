El consejo del distrito Centro mantiene sus demandas sobre los cines de verano y pide al Ayuntamiento de Córdoba que los compre

El presidente del consejo de distrito Centro, Juan José Giner, reitera el planteamiento vecinal ante la nueva oferta del Ayuntamiento de Córdoba respecto a los cines de verano, que ahora se abre a alquilar o expropiar estos espacios del casco histórico. De cara al Pleno de la próxima semana, donde se debatirá este asunto y el gobierno municipal espera que prospere una declaración institucional de todos los partidos políticos, el consejo de distrito ha solicitado intervenir también para exponer su punto de vista. Este no ha cambiado a pesar del nuevo planteamiento del Partido Popular. "La clave es la propiedad de los espacios y que la actividad siga siendo la de los cines de verano, además de otras actividades compatibles con la vecindad", ha señalado Giner a Diario CÓRDOBA.

Una imagen del cine Olimpia durante una de su sesiones. / JUAN M. NIZA

Por otro lado, el consejo de distrito Centro vuelve a pedir al Ayuntamiento que adquiera el Fuenseca, Delicias y Olimpia y que se garantice la programación cinematográfica en todos los recintos -incluido el Olimpia- y el impulso de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Asimismo, Giner denuncia de nuevo que el equipo de gobierno no adquiriera los cines hasta en dos ocasiones (marzo del 2025 y enero del 2026) haciendo uso del derecho de tanteo y retracto, así como "la ocultación de las ofertas y la decisión negativa a su adquisición, sin debate de ningún tipo, por parte de nuestro alcalde y el gobierno municipal".

Cine de verano Delicias, el año pasado. / CÓRDOBA

Iniciativas populares

En torno a los cines de verano y su permanencia se han articulado varias iniciativas populares como la impulsada por la Asociación de Vecinos La Fuenseca, Santa Marina y Orive y CineCercano para la compra y gestión ciudadana del Delicias, Fuenseca y Olimpia. Además, otra iniciativa popular que funcionó como una llamada difundida por redes sociales por un grupo de ciudadanos consiguió reunir a un nutrido grupo de personas el lunes por la noche en la plaza de la Fuenseca, donde se proyectó una película de cine mudo. Fuentes de los promotores de esa última iniciativa han aplaudido hoy el cambio del Ayuntamiento y sobre todo que se trate de proteger la actividad de los cines, "que forman parte de la identidad cordobesa y del patrimonio de la ciudad; no son solares, sino una forma de convivir y encontrarse en verano, defenderse frente al calor", defienden. "Quitarles los cines de verano a Córdoba es como si le quitaras los patios", añaden.