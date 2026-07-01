Cinco equipos especializados de Sadeco limpiarán a fondo 61 colegios públicos de Córdoba durante el verano

Sadeco aprovecha el parón lectivo para actuar en los colegios de Córdoba. La empresa municipal saneamientos de Córdoba, Sadeco, ha iniciado este verano un dispositivo especial de limpieza integral en 61 colegios públicos de Córdoba. Los trabajos se desarrollarán durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con el periodo vacacional y el cierre de la actividad lectiva.

El objetivo de este operativo es acometer actuaciones que no pueden realizarse con normalidad durante el curso escolar y garantizar que los centros estén en condiciones óptimas de higiene, seguridad y salubridad antes de la vuelta del alumnado y del personal docente, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba.

Limpieza integral, desinfección y revisión de incidencias

El dispositivo permitirá realizar una limpieza en profundidad de aulas, despachos, mobiliario, patios, accesos y zonas comunes. También se llevarán a cabo labores de desinfección y actuaciones específicas en los espacios que requieren una intervención más exhaustiva por el uso diario de los centros.

Además, estos trabajos facilitarán la detección de posibles incidencias de mantenimiento para que puedan ser comunicadas y resueltas antes del comienzo del próximo curso escolar.

Miguel Ruiz Madruga, en el colegio Colón, en una imagen de archivo. / RAFAEL MELLADO

Cinco equipos especializados durante julio y agosto

Para este dispositivo extraordinario, Sadeco contará con cinco equipos especializados, formados cada uno por cuatro profesionales, que trabajarán de forma coordinada durante los meses de verano.

A ellos se suma el personal habitual asignado a cada colegio, que aprovechará la ausencia de actividad lectiva para acceder a despachos, aulas y otras dependencias que durante el curso permanecen ocupadas.

Miguel Ruiz destaca el carácter esencial del servicio

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha señalado que “el verano representa una oportunidad para llevar a cabo actuaciones de gran alcance que durante el curso serían incompatibles con la actividad diaria de los colegios”.

Ruiz Madruga ha defendido que la limpieza de los colegios es “uno de los servicios públicos esenciales que presta Sadeco” y ha subrayado el compromiso de la empresa municipal con la salud, el bienestar y la calidad de los espacios educativos.

Mantenimiento durante todo el año

La limpieza de colegios es una de las áreas de actividad permanente de Sadeco. Durante el curso escolar, aproximadamente el 80% de las horas de trabajo destinadas a los centros educativos se dedica a la limpieza de espacios interiores, mientras que el 20% restante se orienta al mantenimiento y limpieza de exteriores, como accesos, patios y zonas comunes.

Además de las tareas habituales en el interior de los edificios, el personal asignado a cada centro realiza diariamente el repaso de patios y el vaciado de papeleras, con refuerzos periódicos de equipos de limpieza de patios y cristales.