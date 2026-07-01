La chef Elena Arzak será la estrella invitada del 11º Córdoba Califato Gourmet, que se celebrará del 19 al 21 de octubre.

Córdoba está cocinando ya la décimo primera edición del Califato Gourmet, un evento gastronómico que gana madurez y que este año se celebrará del 19 al 21 de octubre con el restaurante Bodegas Campos como sede central. El presidente de las Agencias de Viaje de Córdoba, Antonio Caño, ha dado a conocer el cartel del próximo encuentro, que recibirá como estrella invitada a la chef donostiarra Elena Arzak, que regenta el restaurante con tres estrellas Arzak, y es heredera del legado de su padre, el famoso cocinero Juan Mari Arzak. Ella participará en la preparación de la cena de gala que se ofrecerá el día 19 junto a los cocineros cordobeses Paco Morales (tres estrellas), Kisco García (1 estrella), Celia Jiménez y José Joaquín Roldán, que se encargará de elaborar el pan.

Por la mañana, el Califato Lab estará en la Puerta del Puente con cuatro cocineros y cuatro tapas entre las 11 y las 13 horas. El objetivo de este laboratorio es recuperar antiguas recetas populares de la herencia andalusí y mediterránea para reinterpretarlas utilizando técnicas de cocina contemporánea. A continuación, dará comienzo el Califato Experience y el Califato in the Street, donde el público podrá degustar las tapas de los restaurantes participantes, que se ofrecerán al precio de 3 euros.

Califato Experience como novedad

Como complemento al Califato in the Street, actividad por la que han pasado más de 72.000 personas en las diez ediciones anteriores, la novedad de este año es el Califato Experience, en la que productores, cocineros, artesanos y empresas agroalimentarias se sentarán ante el público para compartir sus experiencias con el fin de poner en valor el producto local. Y es que este año, según ha destacado Antonio Caño, el eje del Córdoba Califato Gourmet será la puesta en valor de los recursos agroalimentarios de la provincia, que cuenta con ocho denominaciones de origen. "Queremos convertir el Califato Gourmet en una plataforma no solo gastronómica, sino que proyecte la materia prima cordobesa al resto del mundo".

El Córdoba Califato Gourmet también celebrará en Bodegas Campos el Showcooking Estrella de Córdoba. Será el 20 de octubre y como cada año, permitirá vivir en directo la creatividad y pasión de algunos de los mejores chefs del momento. Los chefs con estrellas Michelin y los establecimientos premiados en el Califato in the Street 2025 elaborarán cada uno doce tapas a degustar por el público, que necesitará reservar entrada para asistir tanto a este evento (60 euros) como a la cena de gala (200 euros).

Paco Morales: "Debemos ser más chovinistas y apoyar los proyectos de la ciudad"

En la presentación del evento, Paco Morales, cocinero del restaurante Noor de Córdoba, ha aprovechado para reivindicar la figura de los "guisanderos" o lo que es lo mismo, la cocina más tradicional basada en los guisos, así como el localismo cordobés. Según Morales, los cordobeses "debemos ser más chovinistas y apoyar de verdad los proyectos de la ciudad como ocurre en otras ciudades". En su opinión, "más allá de las novedades y los fuegos artificiales, hay que apoyar a los que defienden el legado gastronómico de Córdoba, tenemos que ser más kamikazes de lo local", ha apostillado. Por su parte, Elena Arzak ha asegurado a través de un vídeo que en su paso por el Califato Gourmet "realizará una inmersión total en la cocina árabe de nuestro país".

La presentación del evento ha contado con la presencia del director gastronómico de Bodegas Campos, Rafael Castellón, que ha celebrado que todas las actividades tengan lugar en el restaurante; el presidente de CECO, Antonio Díaz; el delegado de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena; la vicepresidenta de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruiz y el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Todos han coincidido en la necesidad de defender el producto cordobés y de aprovechar este escaparate gastronómico para proyectar la imagen de Córdoba. Bellido ha recordado que la dieta mediterránea es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2010 y ha abogado por defender el legado de tantas civilizaciones que han pasado por la ciudad.