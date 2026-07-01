El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba supera la fase de implantación y genera casi 45 millones de euros

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) se ha convertido en "el principal motor de la actividad congresual en Córdoba" con un impacto significativo en las empresas locales vinculadas con la hostelería, la logística, el comercio, el sector del taxi o los servicios auxiliares. La presidenta del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) y primera teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, ha hecho balance este miércoles de la actividad desplegada por el CEFC desde su apertura, el 28 de octubre del 2022: "Hoy podemos afirmar que el CEFC ha superado definitivamente su fase de implantación". En su balance, la responsable del PP ha vuelto a pedir a ADIF la posibilidad de construir un apeadero ferroviario junto al CEFC, una infraestructura que el Ayuntamiento de Córdoba está dispuesta a sufragar. "El apeadero es un reclamo absoluto para nosotros", ha indicado.

Un total de 160.000 personas desde que abrió en 2022

La edil, que ha recordado que el CEFC es uno de los centros que permite acoger congresos de más de 2.000 personas en España, ha cifrado en 160.000 las personas que han pasado por estas instalaciones junto al Parque Joyero (159.275 asistentes), en las 73 actividades celebradas, 26 congresos de gran formato, 19 ferias y cinco convenciones. "El impacto económico para la ciudad durante este tiempo alcanza casi los 45 millones de euros, en concreto, 44.696.000 euros", ha asegurado la edil para explicar que este importe se calcula aplicando un gasto medio por persona que viaja, que en este caso asciende a 288,50 euros.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, en su comparecencia de prensa. / Patricia Cachinero

Además, en este tiempo se han generado más de 76.200 pernoctaciones. "Hablamos de una inversión pública que multiplica su retorno en la ciudad. Cada evento que se celebra en el CEFC no solo deja riqueza, sino que está fortaleciendo la imagen de Córdoba como destino de congresos y favorece que nuevos organizadores lo elijan en el futuro", ha asegurado Torrent.

Imagen del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba a empresarios vinculados al sector del turismo y la organización de congresos / MANUEL MURILLO

Actividades en 2026

Haciendo balance del 2026, Torrent ha señalado la celebración de diez congresos y ferias en el primer semestre del año, a las que se sumarán otras citas en los próximos meses como el 21 Festival Internacional de Juegos de Córdoba, que se va a celebrar los días 4, 5 y 6 de septiembre; el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Traumatológica, desde el 30 de septiembre al 2 de octubre; o la 38.ª edición del World Cheese Awards, el festival internacional del queso, que va a convertir a Córdoba en el epicentro del mundo del queso con el mayor concurso internacional a ciegas, donde los jueces expertos van a catar más de 5.000 quesos de los cinco continentes. Por último, Torrent tilda de "indiscutible el crecimiento imparable" que va a tener el CEFC en 2027, con un total de 18 congresos y ferias de gran formato ya cerrados.