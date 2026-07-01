Campus Córdoba acoge la mayor feria de coleccionismo del sur de España: fechas, horarios y participantes

El Campus Córdoba, ubicado en la avenida Menéndez Pidal, en la antigua facultad de Agrónomos, acogerá la mayor feria de coleccionismo del sur de España el próximo sábado 4 de julio. Se trata del Trading Card Coleccionables (TCG), un evento del que se esperan más de 500 asistentes a sus 50 expositores, centrados en el mundo del videojuego y la fantasía.

El TCG, también denominado Córdoba Cardshow, se celebrará desde las 10.00 a las 20.00 horas. En estas diez horas, los asistentes "podrán disfrutar de la compra, venta e intercambio de cartas, así como de torneos en directo al más puro estilo del coleccionismo", explica la organización en una nota de prensa.

'Influencers' participantes en un evento del Campus Córdoba. / CÓRDOBA

Jugadores profesionales e 'influencers' internacionales

Vendrán al Campus Córdoba personas "de todos los lugares de España", atraídas por un evento que ha ido ganando en popularidad gracias a su importancia en redes sociales. El Córdoba Cardshow contará con la invitación de jugadores profesionales, influencers internacionales y multitud de actividades repartidas durante la jornada.

Figuras de colección, en imagen de archivo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA / EPA

Para Campus Córdoba, "recibir este tipo de eventos en sus instalaciones tiene una gran importancia", ya que sus instalaciones no solo son un lugar de ocio, "sino también un lugar de convivencia y realización de actividades de todo tipo". De este modo, el evento contará con cartas de fútbol, béisbol y baloncesto, videojuegos y fantasía, con especial presencia para Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! y Magic: The Gathering.