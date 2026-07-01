El Ayuntamiento de Córdoba atribuye el aumento de las pernoctaciones en mayo al impulso de la oferta de ocio nocturno

La teniente de alcalde delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha destacado el aumento de las pernoctaciones durante el mes de mayo tanto en los hoteles como en los apartamentos turísticos, llegando a alcanzar las 200.371. Ello supone un 1,03% más respecto al año 2025. En lo que se refiere al acumulado mensual, desde enero a mayo se han contabilizado un total de 788.283 pernoctaciones, un 4,04% por encima del ejercicio anterior. En ambos casos, ha sido el turismo nacional el que ha liderado la subida, experimentando una escalada del 6,64% en el acumulado mensual.

En cuanto a los datos turísticos del mes de mayo referentes a los apartamentos que hizo públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE), arrojan un total de 12.760 viajeros, lo que representa un incremento del 30,12% respecto al año anterior y un 139,49% más que en el año prepandemia. Los turistas nacionales han subido un 25,45% y los extranjeros un 4,77%. Las noches recogidas en apartamentos turísticos durante el mes de mayo han sido de 26.091, un 24,42% más respecto a 2025 y un 164,86% más respecto a las cifras de 2019. Por su parte, en los hoteles se han contabilizado 174.280 pernoctaciones.

Aguilar ha destacado "el buen comportamiento del turismo en lo que se refiere a los alojamientos, un aspecto muy importante para el sector y en el que ponemos el foco desde el Ayuntamiento, ya que el aumento de las pernoctaciones ha sido un objetivo a cumplir desde hace años".

La delegada ha indicado que "la buena campaña de promoción de nuestra oferta turística y la puesta en marcha de acciones muy interesantes para dotar de contenido el ocio nocturno han sido muy positivas para avanzar en ese reto de que crezcan las pernoctaciones".

Aguilar ha resaltado que la ciudad "cuenta con una magnífica oferta de alojamientos hoteleros de las diferentes gamas que cubren la demanda de nuestros visitantes y agradecido a los hosteleros su gran labor para que el sector crezca". Asimismo, ha añadido que "igualmente disponemos de una oferta de apartamentos muy atractiva que da respuesta a los nuevos comportamientos del turismo".