El Ayuntamiento de Córdoba se abre a comprar, alquilar o expropiar los cines de verano y quiere proteger sus suelos como equipamientos públicos

El Ayuntamiento de Córdoba quiere despejar dudas sobre el futuro de los cines de verano después de la reacción popular y la oposición política despertadas por la no apertura esta temporada estival del Fuenseca, Delicias y Olimpia. El equipo de gobierno insiste en que no es posible desde el punto de vista legal asumir como servicio público la actividad comercial de cine de verano, pero se abre ahora a sondear otras vías de colaboración con la propiedad que pasarían por la compra, alquiler o expropiación de los solares para, al menos, convertir los espacios en refugios climáticos y de uso vecinal con actividades culturales y sociales.

El portavoz del gobierno municipal asegura que sigue en pie la oferta ofrecida por el Ayuntamiento para adquirir los tres cines de verano por 300.000 euros que le hicieron hace unas semanas al propietario del Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil. En ese momento, el empresario cordobés consideró insuficiente la cantidad ofrecida, porque era la misma por la que él mismo compró los tres cines a los herederos de Martín Cañuelo, y aseguró tener otras ofertas. Además de esta opción ahora se barajan el alquiler de los espacios e incluso la expropiación de los mismos, una alternativa que ha propuesto también el PSOE.

"Una ruta seria, cierta y posible"

El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha dado una rueda de prensa este miércoles para abordar este asunto, después de ofrecer una propuesta de declaración institucional al resto de grupos municipales con vistas a que PSOE, Hacemos Córdoba y Vox la estudien de cara al Pleno de la próxima semana y hagan sus aportaciones. Esta sería la segunda moción que la Corporación local aprueba para tratar de proteger los cines de verano, después de la aprobada en 2023 en la que se comprometieron a pedir la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de los espacios.

El portavoz del gobierno municipal ha explicado que el objetivo es establecer una “hoja de ruta seria, cierta y posible” para preservar el valor cultural, urbano y sentimental de estos espacios, que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad. En caso de que no haya acuerdo en la junta de portavoces prevista para el próximo lunes, el PP presentará el texto como moción propia.

Cuál es la propuesta

Para ello, el gobierno propone, en primer lugar, blindar la calificación como equipamiento público de los suelos del Fuenseca, Delicias y Olimpia; en segundo lugar, se abre a estudiar fórmulas de colaboración con los propietarios, entidades culturales, asociaciones vecinales o posibles gestores, con el objetivo de evitar el abandono de los recintos y explorar alternativas de conservación, cesión, alquiler, compra, expropiación o gestión compartida, siempre que exista interés general, disponibilidad presupuestaria y viabilidad técnica y jurídica. En tercer lugar, el equipo de gobierno quiere abrir una vía para que estos espacios se conserven como refugios climáticos, islas verdes y lugares de convivencia al servicio de la ciudad.

Público en el cine de verano Delicias, en una imagen de archivo. / Chencho Martínez

Qué dice el texto propuesto por el PP

Según la propuesta del PP, la declaración institucional contemplaría la idea de que los antiguos cines de verano del casco histórico no deben entenderse únicamente como espacios vinculados a la proyección cinematográfica. El gobierno local considera que su valor va más allá de esa actividad y que deben ser vistos como recintos singulares, patios abiertos y lugares de convivencia en una zona de la ciudad con elevada densidad edificatoria y escasez de espacios libres, zonas verdes y áreas de sombra.

Por ello, el Ayuntamiento defiende que estos recintos tienen un especial interés como potenciales espacios libres históricos, islas verdes urbanas y refugios climáticos de proximidad. Sin embargo, la actividad de cine de verano, cuando sea posible, podría mantenerse o recuperarse, pero como uso cultural compatible, estacional y complementario, no como destino principal de estos suelos.

Una actividad comercial

El gobierno municipal sostiene que el Ayuntamiento de Córdoba no puede garantizar la viabilidad económica de una actividad empresarial privada como es la cinematográfica, porque depende de factores económicos, regulatorios, de programación y rentabilidad empresarial que la administración local no tiene por qué sostener artificialmente.

“No podemos asumir como propia una actividad de cine de verano como servicio público”, ha reiterado el portavoz, recordando como precedente el caso del tanatorio proyectado por Cecosam en el cementerio de la Fuensanta. Cabe recordar, que en aquella ocasión los propietarios de los tanatorios privados recurrieron aquella actuación impulsada por el Ayuntamiento por vulneración de la libre competencia y los tribunales les dieron la razón, impidiendo que el proyecto saliera adelante.

Protección urbanística de los espacios

El planteamiento del gobierno municipal pasa por proteger los antiguos cines de verano desde el punto de vista urbanístico, ambiental, patrimonial y social, evitando su abandono, deterioro o transformación irreversible. La propuesta incluye reconocer su interés urbano, ambiental, climático, cultural, histórico y social como espacios de difícil sustitución y con capacidad para configurarse como refugios climáticos urbanos.

Entre los acuerdos planteados figura la elaboración de un inventario y diagnóstico técnico de los antiguos cines de verano del casco histórico. Ese estudio deberá analizar su situación urbanística, titularidad, régimen de protección, estado de conservación, elementos característicos que deban preservarse, valor ambiental y cultural, potencial como espacio libre o dotación de interés general, así como los riesgos de abandono o transformación incompatible.

La propuesta también insta al equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Municipal, el PGOM, a estudiar la incorporación de estos recintos dentro de una estrategia específica de espacios libres históricos, islas verdes y refugios climáticos de interés cultural y ambiental.

El gobierno local plantea que el destino principal de estos ámbitos sea el de espacio libre, zona verde, isla verde, refugio climático, área de estancia y dotación cultural o comunitaria. Junto a ello, podrían desarrollarse actividades compatibles como teatro, música, exposiciones, actividades vecinales, programación educativa, deportes ligeros, acciones sociales y eventos culturales.

Frenar la especulación

El portavoz ha insistido en que la prioridad es impedir cualquier operación especulativa sobre estos suelos. “Que nadie especule con el destino de esos suelos”, ha resumido, al defender que deben seguir siendo equipamientos para los vecinos y mantener usos sociales, vecinales, climáticos, deportivos o culturales, pero no destinarse a vivienda, aparcamientos u otros aprovechamientos de rentabilidad económica.

Actualmente, según ha explicado, estos suelos están calificados como equipamiento deportivo en el planeamiento vigente, una situación que procede del PGOU aprobado en 2001. El gobierno municipal quiere que esa condición se mantenga en el futuro PGOM durante los próximos 20 o 25 años, de manera que los recintos sigan vinculados a usos públicos y no puedan transformarse en otros aprovechamientos.

La semana pasada empezó la temporada de cine de verano en el Coliseo San Andrés, el único cine que abre este año. / Víctor Castro

El propietario de los suelos ha solicitado la recalificación de la ficha del plan de protección para permitir otros usos, aunque el Ayuntamiento tendrá que dar una respuesta técnica, jurídica y urbanística. A juicio del gobierno municipal, mientras se mantenga la calificación actual, “ese suelo está para lo que está”, con independencia de que la propiedad sea pública o privada.