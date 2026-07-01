Los apartamentos turísticos de Córdoba disparan su actividad un 24,8% en mayo impulsados por el turismo nacional

Los apartamentos turísticos de Córdoba cerraron mayo con un notable crecimiento de actividad. Este tipo de alojamiento recibió 14.422 viajeros, lo que supone un incremento del 24,8% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 11.557. También aumentaron las pernoctaciones, que pasaron de 25.209 en mayo de 2025 a 29.141 en mayo de 2026, un 15,6% más.

Según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el avance se debe principalmente al turismo nacional. Los residentes en España sumaron 9.426 viajeros en apartamentos turísticos durante mayo, frente a los 6.406 del año anterior, lo que representa una subida del 47,1%. Sus pernoctaciones también crecieron con fuerza, hasta alcanzar las 19.766 noches, un 40,6% más.

El turismo extranjero cayó un 3%

Sin embargo, el comportamiento del turista extranjero fue distinto, pues en mayo se alojaron en apartamentos turísticos cordobeses 4.996 viajeros internacionales, un 3% menos que en el mismo mes de 2025. Las pernoctaciones de este segmento descendieron con más intensidad, al pasar de 11.151 a 9.375 noches, lo que supone una caída del 15,9%.

Un cajetín de acceso a un apartamento turístico de Córdoba. / A. J. González

Pese al aumento general de viajeros y noches, la estancia media se redujo. En mayo de 2026, cada viajero permaneció una media de 2,02 noches en apartamentos turísticos de Córdoba, frente a las 2,18 noches registradas un año antes. La estancia media de los residentes en España fue de 2,10 noches, mientras que la de los extranjeros se situó en 1,88 noches.

La estancia media se redujo de las 2,18 noches registradas en 2025 a las 2,02 de este 2026

La oferta de apartamentos turísticos también creció en el último año y Córdoba contó en mayo con 680 apartamentos estimados abiertos, frente a los 560 de mayo de 2025, un 21,4% más. Las plazas disponibles subieron hasta las 2.366, con un incremento del 16,1%, y el personal empleado alcanzó las 228 personas, un 39% más. Este aumento de la oferta explica que la ocupación se mantuviera prácticamente estable pese al crecimiento de la demanda y el grado de ocupación por plazas fue del 39,44%, apenas por debajo del 39,72% del año anterior. Por apartamentos, la ocupación se situó en el 53,10%, frente al 53,57% de mayo de 2025. En fin de semana, el grado de ocupación alcanzó el 63,69%.

En el acumulado, los apartamentos suman más de 55.000 viajeros

En el acumulado de los cinco primeros meses del año, los apartamentos turísticos de Córdoba sumaron 55.275 viajeros y 109.962 pernoctaciones. Mayo fue el mejor mes del ejercicio en número de noches, por encima de abril, aunque este último registró ligeramente más viajeros.

El comportamiento de los alojamientos rurales fue más contenido. En mayo recibieron 3.702 viajeros, prácticamente la misma cifra que un año antes, y registraron 8.846 pernoctaciones, un 4,5% menos que en mayo de 2025. La estancia media en este tipo de alojamiento se situó en 2,39 noches.