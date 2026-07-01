Antonio Amil, dueño de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia: "Antes de una expropiación tendría que haber una negociación"

El propietario de los cines de verano de Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, asegura no tener aún notificación oficial de que el equipo de gobierno mantenga en pie su oferta de comprar los espacios y se abra ahora a alquilarlos o expropiarlos, pero en todo caso interpreta la información publicada como prueba de que "hay interés". En líneas generales, considera una buena noticia que los partidos traten de llegar a un consenso y planteen proyectos para estos espacios emblemáticos del casco histórico.

Eso sí, el empresario cordobés espera que el Ayuntamiento de Córdoba no solo tenga en cuenta la parte social: "Tendrían que negociar conmigo para ver qué posibilidades hay", asegura reiterando su deseo de que se mantenga expresamente la actividad cinematográfica. "Lo importante es que sigan existiendo los cines que es en lo que siempre hemos trabajado", afirma para insistir en que este verano no ha abierto por la falta de licencia y la escasa rentabilidad de una actividad que solo puede prestarse tres meses al año.

Compra o expropiación y declaración como BIC

"Si llega el momento, nosotros estamos abiertos a negociaciones y siempre lo hemos dicho, que nuestro coste no ha sido de 300.000 euros, ha sido bastante más", apunta Amil en respuesta a la oferta del Ayuntamiento, ya que suma al precio al que él adquirió los tres espacios las reformas acometidas. Respecto a la expropiación forzosa, otra de las variables que contempla el Ayuntamiento y ha propuesto el PSOE, Amil dice que primero tendría que explorarse la vía de la negociación. "Nosotros hemos presentado proyectos público-privado al Ayuntamiento, creo que a lo que menos se debería ir es a una expropiación, pero si se va porque está dentro de la ley y es legítimo, si el precio está acorde lo asumiríamos, si no iremos a un justiprecio", señala. En este sentido, el empresario añade que tiene tasaciones de los inmuebles previas a su adquisición que apunta un precio para el Fuenseca en torno a los 407.000 euros. "Por eso entendemos que la oferta está muy muy muy por debajo de valor de mercado y del coste real" de los cines.

En cuanto a la posibilidad de que el Ayuntamiento le alquilase los espacios entiende que también habría que renegociar el precio, ya que el arrendamiento que ahora tiene con el Consistorio para que este pueda celebrar cuantos eventos quiera a lo largo del año (3.300 euros al año por el Fuenseca y el Delicias) expira en octubre.

Fachada del cine Olimpia, en una imagen de archivo. / JUAN MANUEL VACAS / DELEGACIONES

Declaración de BIC e iniciativa popular de compra

Con lo que no está de acuerdo Antonio Amil es con la petición de algunos colectivos, barajada en su momento por el propio Ayuntamiento, de declararlos Bien de Interés Cultural (BIC), ya que a su juicio esa protección dificultaría aún más la explotación de los espacios.

El empresario ha defendido que la ciudadanía se manifieste a favor de la continuidad de los cines, pero se ha referido a la iniciativa ciudadana para adquirirlos diciendo que está "fuera de la realidad". "Solo la maquinaria de proyección vale más de 150.000 euros", advierte señalando que, además, habría que acometer importantes obras de mejora en los tres espacios, sobre todo el Olimpia.

Una familia cordobesa espera el comienzo de la proyección de la película en el Coliseo San Andrés. | A.J. GONZÁLEZ / CÓRDOBA

Apoyo al Coliseo de San Andrés

En última instancia, Antonio Amil ha querido expresar su apoyo al Coliseo San Andrés, el único cine de verano que ha abierto este año, y ha pedido a la ciudadanía que además de manifestarse se implique con una asistencia masiva. "Ellos son los que han arriesgado al final sin tener licencia; supongo que tienen un riesgo alto, por lo menos que los respalden yendo al cine".