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Tribunales

Veinte años del juzgado de violencia sobre la mujer en Córdoba: un 140% más de víctimas

El número de mujeres que denuncian maltrato se dispara entre los años 2007 y 2025, pasando de 638 a 1.531

En 2026, la cifra de agredidas vuelve a elevarse un 5% en la provincia hasta 652 mujeres en el primer trimestre

Protesta de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, el mes de mayo pasado.

Protesta de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, el mes de mayo pasado. / Víctor Castro

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El número de mujeres que han denunciado ser víctimas de violencia de género se ha elevado un 140% en Córdoba desde la puesta en marcha de un juzgado específico, Violencia sobre la Mujer número 1, que tuvo lugar el 30 de junio del año 2006. En 2007, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a recabar información sobre las víctimas, contabilizando 638, y a partir de entonces se han incrementado hasta las 1.531 mujeres denunciantes de maltrato que fueron registradas en el partido judicial de Córdoba en 2025.

Hasta junio de 2006, las causas de violencia sobre la mujer eran investigadas por el juzgado de Instrucción número 7, que debía conocer también otros asuntos. Después de esa fecha, este órgano judicial continuó instruyendo algunos casos, hasta que en 2010 quedaron por completo en el nuevo juzgado. En ejercicios posteriores, la justicia cordobesa ha continuado especializándose en la materia y en 2017 se impulsó el juzgado de lo Penal número 6 (mediante la reconversión de Menores 2) para el enjuiciamiento de estas causas. En la Audiencia provincial de Córdoba, la sección tercera está especializada en violencia de género.

En los últimos 20 años, el número de asuntos penales de violencia machista ha crecido un 25%, pasando de los 1.564 recibidos en 2006 (por Instrucción 7 y por el juzgado de Violencia sobre la Mujer) a 1.956 al cierre de 2025. Sin embargo, la estadística refleja variaciones a lo largo del tiempo, relacionadas entre otros factores con el contexto socioeconómico. A modo de ejemplo, cabe citar que en 2013 el juzgado de Violencia sobre la Mujer registró 1.449 asuntos penales y también que después de la pandemia de coronavirus han vuelto a incrementarse.

A.J.GONZÁLEZ CÓRDOBA RECURSO Ciudad de la Justicia

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A.J. González

Junto a la evolución de su actividad, el juzgado de Violencia sobre la Mujer ha experimentado otros cambios recientemente. Así, ha incrementado de una a dos sus plazas judiciales en el presente 2026 y ha cambiado su denominación a la de sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba. Por otra parte, desde octubre pasado asume todos los asuntos de violencia sobre la mujer, con independencia de la relación entre la víctima y el agresor, y la estadística de 2025 ya incluye 21 casos de violencia sexual. Desde enero ha ampliado su jurisdicción a los partidos judiciales de Lucena, Pozoblanco y Cabra.

En cuanto a la actividad en materia de violencia machista desarrollada durante el primer trimestre de 2026, el CGPJ informa este lunes de que la provincia ha contabilizado 652 mujeres víctimas y estas son un 5% más (32 en cifras absolutas) en comparación con el mismo periodo de 2025. De ellas, 438 corresponden al partido judicial de Córdoba.

Las víctimas extranjeras se duplican

El grueso de las denunciantes, 565, son españolas, aunque su cifra se ha reducido un 2% en un año. En el lado contrario, 87 víctimas son extranjeras y este colectivo se ha duplicado en el último año (+112% anual). La información oficial incluye a dos menores que están siendo tutelados como víctimas de violencia de género, el mismo número que en 2025.

Noticias relacionadas y más

Entre los meses de enero y marzo pasados, los juzgados de la provincia (la sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba y el resto de plazas de Instrucción) han contabilizado 673 denuncias, un 9% más en tasa interanual. En 22 casos las víctimas han rechazado continuar con el procedimiento (se han acogido a la dispensa de su obligación de declarar como testigos) y el dato es muy similar al obtenido el año pasado. Otro resultado llamativo es el aumento de los atestados con intervenciones policiales directas, que han subido un 73% anual hasta los 52.

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