Urbanismo inicia la obra de la calle Sierra Nevada de Córdoba: conectará Huerta de Santa Isabel Oeste con la A-431 por Las Palmeras

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha iniciado este martes las obras de urbanización y ampliación de la calle Sierra Nevada, en el barrio de Las Palmeras, una actuación que mejorará la movilidad en esa zona de la ciudad al permitir conectar el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste con la carretera de Palma del Río, la A-431.

La intervención fue adjudicada a la empresa cordobesa Jicar, cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 14 meses. El proyecto ha sido promovido por la GMU y redactado por Giménez Soldevilla Asociados SLP.

La calle Sierra Nevada está ubicada en Las Palmeras y unirá la A 431 con Huerta de Santa Isabel Este, descongestionando la ronda Oeste / A. J. González

Lo más importante de esta actuación que da comienzo hoy es que la calle Sierra Nevada pasará de tener dos carriles a tener cuatro, lo que le permitirá soportar mucho más tráfico del actual. Se trata de algo esencial si se tiene en cuenta el nuevo desarrollo residencial que tendrá el barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste. ¿Por qué? Porque actualmente esta vía presta servicio principalmente al barrio de Las Palmeras y se sitúa entre la carretera de Palma, a la salida de la barriada, y la calle Sierra de Grazalema, que linda con el futuro barrio, de modo que conectará ambos puntos.

Una conexión clave con la A-431

De este modo, el proyecto permitirá que la calle Sierra Nevada tenga la misma capacidad que la A-431 y que los nuevos viales previstos en Huerta de Santa Isabel Oeste. Este sector contará con una vía que bordeará el barrio y que conectará con la avenida Donantes de Órganos, en el entorno del Hipercor, y con la calle Rafael Rivas Gómez.

En total, la actuación afecta a unos 9.500 metros cuadrados, con una longitud de eje viario próxima a los 400 metros, aunque el trazado completo sobre el que se intervendrá ronda los 410 metros.

La ampliación permitirá disponer de una nueva conexión entre el oeste y el norte de Córdoba sin necesidad de utilizar siempre la ronda de Poniente, la A-3050. La GMU prevé que esta vía capte parte del tráfico de entrada y salida de la ciudad hacia el borde oeste y norte, reduciendo la presión que actualmente soporta la ronda Oeste.

Alternativa durante las obras de la ronda Norte

La actuación también cobrará importancia por las obras de la ronda Norte, que ya ha iniciado la Junta de Andalucía y que se centrarán en los próximos meses en la glorieta del Hipercor, que se va a soterrar. La calle Sierra Nevada ampliada servirá como itinerario alternativo en el entorno de la oficialmente llamada glorieta María de Maeztu, cuya remodelación forma parte de la primera fase del proyecto de ronda Oeste y contempla la construcción de un paso inferior.

Además, el Ayuntamiento anunció ayer que activará un baipás en la avenida de Turruñuelos para dar salida al tráfico que se dirige hacia Poniente.

Ronda Norte, entre la glorieta del Hipercor y la glorieta del centro comercial La Sierra / Manuel Murillo Martínez / COR

La utilidad de esta vía aumentará a medida que avance la urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste, un nuevo barrio situado junto a Huerta de Santa Isabel Este y en continuidad con Turruñuelos y Las Palmeras, donde está prevista la construcción de unas 3.600 viviendas, más de la mitad de ellas protegidas.

Cuatro carriles, carril bici y nuevos acerados

La reforma de la calle Sierra Nevada incluye la creación de cuatro carriles de circulación, nuevos acerados, una banda de aparcamiento, un carril bici, la mejora de la ordenación del tráfico y de las conexiones con calles próximas de Las Palmeras, entre ellas Sierra de Grazalema, Sierra de Aracena, Sierra de Guadarrama e Ingeniero Benito de Arana.

El proyecto incorpora además la renovación del alumbrado público con luminarias LED, la adecuación de la red de imbornales y drenaje, la mejora de pavimentos, bordillos y señalización, así como actuaciones de jardinería, arbolado, riego y mobiliario urbano.

La intervención se ha diseñado con criterios de accesibilidad, con pasos peatonales adaptados y pendientes compatibles con la normativa vigente.

Soterramiento de la línea de alta tensión

Uno de los trabajos principales que lleva acompasada la actuación será el soterramiento de la línea aérea de alta tensión de doble circuito de 66 kilovoltios que discurre actualmente por esa zona. Esta operación permitirá eliminar elementos aéreos existentes, mejorar la integración urbana de la zona y reforzar la seguridad de la infraestructura eléctrica.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha señalado en un comunicado de prensa que, “con esta actuación, la calle Sierra Nevada se convertirá en un eje urbano de mayor capacidad, mejor integrado en su entorno y preparado para absorber las conexiones futuras con el desarrollo del sector Huerta Santa Isabel Oeste”. Según ha añadido, la obra contribuirá a “mejorar la movilidad, la accesibilidad y la calidad urbana del borde oeste de Córdoba”.