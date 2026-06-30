Juanma Moreno no ha logrado los apoyos para ser investido como presidente de la Junta de Andalucía. Con el 'no' de todos los grupos de la oposición y sin llegar a un acuerdo con Vox, el PP no ha logrado conformar Gobierno en el primer debate de investidura y tendrá que someterse el jueves a una segunda votación con la incógnita de unas segundas elecciones. Por otra parte, la marcha del máximo goleador del Córdoba CF Adrián Fuentes ya es oficial. El Mallorca ha pagado la cláusula de de tres millones de euros y firma por el delantero madrileño para la próxima temporada. Y, en otro orden de cosas, una mujer ha fallecido y otra ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico en la N-4 a su paso por Córdoba capital, concretamente a la altura del cementerio de La Fuensanta.

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