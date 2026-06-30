La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La falta de acuerdo para la investidura de Juanma Moreno en la primera votación, la marcha de Adrián Fuentes del Córdoba CF y el accidente mortal en la N-4 en Córdoba capital abren la crónica vespertina
Juanma Moreno no ha logrado los apoyos para ser investido como presidente de la Junta de Andalucía. Con el 'no' de todos los grupos de la oposición y sin llegar a un acuerdo con Vox, el PP no ha logrado conformar Gobierno en el primer debate de investidura y tendrá que someterse el jueves a una segunda votación con la incógnita de unas segundas elecciones. Por otra parte, la marcha del máximo goleador del Córdoba CF Adrián Fuentes ya es oficial. El Mallorca ha pagado la cláusula de de tres millones de euros y firma por el delantero madrileño para la próxima temporada. Y, en otro orden de cosas, una mujer ha fallecido y otra ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico en la N-4 a su paso por Córdoba capital, concretamente a la altura del cementerio de La Fuensanta.
- Vox tumba la primera investidura de Moreno y el PP mueve ficha para lograr la presidencia andaluza en 48 horas
- El Mallorca deposita la cláusula y se lleva a Adrián Fuentes: el Córdoba CF pierde a su pichichi
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta
Además, destacamos estas otras noticias:
Investidura en Parlamento andaluz
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Cultura
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- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
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