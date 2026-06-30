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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La falta de acuerdo para la investidura de Juanma Moreno en la primera votación, la marcha de Adrián Fuentes del Córdoba CF y el accidente mortal en la N-4 en Córdoba capital abren la crónica vespertina

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, a su llegada para afrontar la segunda jornada del debate de investidura.

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, a su llegada para afrontar la segunda jornada del debate de investidura. / María José López / Europa Press

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Juanma Moreno no ha logrado los apoyos para ser investido como presidente de la Junta de Andalucía. Con el 'no' de todos los grupos de la oposición y sin llegar a un acuerdo con Vox, el PP no ha logrado conformar Gobierno en el primer debate de investidura y tendrá que someterse el jueves a una segunda votación con la incógnita de unas segundas elecciones. Por otra parte, la marcha del máximo goleador del Córdoba CF Adrián Fuentes ya es oficial. El Mallorca ha pagado la cláusula de de tres millones de euros y firma por el delantero madrileño para la próxima temporada. Y, en otro orden de cosas, una mujer ha fallecido y otra ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico en la N-4 a su paso por Córdoba capital, concretamente a la altura del cementerio de La Fuensanta.

Además, destacamos estas otras noticias:

Investidura en Parlamento andaluz

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