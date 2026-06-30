La actualidad del martes 30 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los nuevos hoteles de la ciudad, el aumento de casos de violencia de género que llegan a los juzgados y el encarecimiento del mantenimiento de los coches abren la crónica del día
El nuevo parque hotelero de Córdoba avanza a diferentes velocidades en distintos puntos de la ciudad. Algunos de los proyectos que hay en marcha actualmente son el del hotel de la calle San Pablo, que cambiará de manos y tendrá 5 estrellas o el de la Cuesta del Bailío que se reinventa y acogerá nuevos apartamentos turísticos. Por otra parte, el número de mujeres que han denunciado ser víctimas de violencia de género se ha elevado un 140% en Córdoba desde la puesta en marcha de un juzgado específico de Violencia sobre la Mujer que tuvo lugar hace 20 años. Este año la cifra de agredidas ha vuelto a elevarse un 5% en la provincia y llega a 652 mujeres en el primer trimestre. Por último, los bolsillos se resienten y los precios de los coches cada vez son más elevados, lo que hace que el parque automovilístico cada vez sea más envejecido y que los coches tengan que acudir más al taller. Las averías de electrónica y los filtros antipartículas son algunos de los problemas más frecuentes.
- El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos
- Veinte años del juzgado de violencia sobre la mujer en Córdoba: un 140% más de víctimas
- Más electrónica y filtros antipartículas: las nuevas averías llenan los talleres de Córdoba antes del verano
Además, destacamos estas otras noticias:
Investidura en Parlamento andaluz
- Juanma Moreno pide responsabilidad para no repetir elecciones en Andalucía y evita cualquier alusión a la inmigración en su investidura
Córdoba ciudad
- Manuel Torralbo inicia su segundo mandato en la UCO con un plan de ajuste ante el reto de la financiación
- El barrio de Ciudad Jardín tendrá un nuevo hotel de 46 habitaciones que ya está en tramitación
- Miguel Ángel Pareja: "Fue muy difícil concienciar a las mujeres de que si no se denunciaba no se podía actuar"
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Vecinos de Córdoba se movilizan para defender los cines de verano con una proyección en la Plaza de la Fuenseca
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
Actualidad en Venezuela
- Los bomberos de Córdoba continúan buscando supervivientes en Venezuela: «Cada vez es más difícil encontrar a alguien con vida»
- Un policía de Montilla se suma al operativo de búsqueda de desaparecidos en Venezuela
Provincia
Cultura
Deportes
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
- Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
- La oferta de viviendas turísticas cae en picado en Córdoba por las cancelaciones, la moratoria y el rechazo vecinal
- Sadeco reconoce que ha dejado de recoger la basura de varios contenedores y pide disculpas a los cordobeses