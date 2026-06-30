El nuevo parque hotelero de Córdoba avanza a diferentes velocidades en distintos puntos de la ciudad. Algunos de los proyectos que hay en marcha actualmente son el del hotel de la calle San Pablo, que cambiará de manos y tendrá 5 estrellas o el de la Cuesta del Bailío que se reinventa y acogerá nuevos apartamentos turísticos. Por otra parte, el número de mujeres que han denunciado ser víctimas de violencia de género se ha elevado un 140% en Córdoba desde la puesta en marcha de un juzgado específico de Violencia sobre la Mujer que tuvo lugar hace 20 años. Este año la cifra de agredidas ha vuelto a elevarse un 5% en la provincia y llega a 652 mujeres en el primer trimestre. Por último, los bolsillos se resienten y los precios de los coches cada vez son más elevados, lo que hace que el parque automovilístico cada vez sea más envejecido y que los coches tengan que acudir más al taller. Las averías de electrónica y los filtros antipartículas son algunos de los problemas más frecuentes.

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