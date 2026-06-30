Homenaje al fallecido rector
Un trabajador incansable y una sonrisa eterna: la Universidad de Córdoba despide a José Carlos Gómez Villamandos
Familiares, excompañeros, amigos y autoridades han recordado a 'su' rector en un emotivo acto celebrado en el Rectorado
Con mucha emoción, unas dosis de solemnidad y el recuerdo de una sonrisa y de un trabajador incansable que perdurará para siempre. La Universidad de Córdoba (UCO) ha dado este martes su último adiós a «su» rector, José Carlos Gómez Villamandos, en un emotivo acto celebrado en el Rectorado, donde han intervenido autoridades, excompañeros, amigos y familiares.
El primero en tomar la palabra ha sido el actual rector, Manuel Torralbo, a quien le ha costado arrancar en medio de la emoción de «uno de esos días que uno no quisiera vivir». En su discurso, ha recordado su última reunión conjunta y las más de tres décadas de amistad que le unieron a una persona que «conocía la Universidad como la palma de la mano porque creció en ella y ayudó a construirla».
Precisamente esa idea ha vertebrado buena parte de la intervención del actual rector, que ha descrito a su predecesor como un hijo de la UCO y ha destacado su «enorme desempeño y dedicación», también en su etapa como consejero. Torralbo ha recordado que ambos compartieron objetivos «en muchas ocasiones» y que discreparon «en otras», pero siempre desde una premisa común: «Tenía voluntad de acuerdo».
La Universidad como escalera social
Después ha tomado la palabra su hermano y profesor de Veterinaria en la UCO, Rafael Gómez Villamandos, quien ha leído una semblanza en nombre de la familia que también le ha costado iniciar, visiblemente emocionado y al borde del llanto. Ha recordado los orígenes humildes de su hermano en el antiguo barrio de Huerta Chiquita, en esos «ambientes sencillos que regalan valores y horizontes».
Tras repasar su carrera, vinculada a la investigación en el campo de la veterinaria, ha subrayado su «pasión y obsesión» por la Universidad, de la que defendía «su papel como escalera social». Esa implicación creciente con la UCO, sumada a «una mente más que brillante» y a una visión de una institución «más relevante, social y ambiciosa», le llevó primero al Rectorado y después a la presidencia de CRUE Universidades Españolas.
«Creaba puentes, tenía fuertes aspiraciones de futuro y prosperidad», ha señalado su hermano, antes de destacar también «su humildad, su simpatía, su gran temperamento» y «su confianza en el talento de la gente». Por último, ha recordado su apuesta por el sector de la Defensa, su implicación para que la Base Logística del Ejército de Tierra llegara a Córdoba y su trabajo en la nueva Ley de Universidades para Andalucía.
Faceta personal
Su excompañero y amigo Librado Carrasco ha puesto en valor la faceta investigadora de Villamandos en un discurso en el que ha evocado anécdotas y momentos compartidos con quien desarrolló buena parte de su trayectoria a su lado. «La vida le fue llevando a la gestión universitaria», ha recordado Carrasco, que ha destacado su «ilusión por cada proyecto», su «audacia» y su «liderazgo», pero también una forma de dirigir que dejaba espacio a los demás: «Te dejaba hacer las cosas a tu manera».
Carrasco ha querido subrayar igualmente la dimensión más personal del antiguo rector, de quien ha dicho que «sacrificaba lo personal para un objetivo común» y que «siempre tenía un hueco para atenderte, incluso en su casa».
La antigua decana de Veterinaria y también amiga de Villamandos, Rosario Moyano, lo ha definido como «un brillante rector, magnífico consejero y excelente compañero y amigo». En definitiva, ha dicho, «un universitario en el sentido más pleno». Moyano ha destacado especialmente su papel durante la pandemia, cuando, «en medio de la incertidumbre, tuvo serenidad, visión y confianza», así como su profunda vinculación con la Facultad de Veterinaria. «Perdemos a uno de sus hijos ilustres, pero su legado permanece en las aulas, en los profesores, en la estructura de la Universidad y en quienes compartimos parte del camino», ha sentenciado.
El catedrático Luis Medina Canalejo, que formó parte del equipo de Villamandos durante su etapa como rector, ha recalcado su «carisma», su «enorme capacidad de trabajo», su apuesta por la investigación, su «amor por la Universidad» y su «extraordinaria cercanía». «Resulta extraño hablar en pasado de quien siempre pensaba en futuro», ha afirmado, visiblemente emocionado.
Los dos últimos en intervenir han sido el actual presidente de la CRUE, Julián Garde, y la viceconsejera de Universidad, Lorena Garrido. Garde ha puesto en valor su «inteligencia» y su «pensamiento ágil», cualidades que, según ha reconocido, tuvieron «una influencia profunda» en él. También ha recordado «sus enseñanzas» y ha asegurado que disfrutó «cada llamada de trabajo y cada encuentro» con Villamandos.
Por su parte, Lorena Garrido, mano derecha de Villamandos en su última etapa, ha recordado algunas anécdotas de una persona que «no buscaba protagonismo, pero dejaba huella siempre con una sonrisa». Ha destacado su «paciencia infinita», su «talento exquisito» y su «capacidad de diálogo y escucha». «Te enseñaba a vivir por su cercanía, honestidad y vocación de servicio público», ha afirmado.
El acto ha concluido con la entrega de una placa recogida por sus dos hijos, antes de la proyección de un vídeo con fotografías de toda su trayectoria.
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