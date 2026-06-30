La regularización de inmigrantes en Córdoba duplica las previsiones del Gobierno

La regularización extraordinaria de personas migrantes ha duplicado las previsiones que la Subdelegación del Gobierno manejaba en Córdoba. Según los datos facilitados se han registrado, a un día para que cierre el proceso, 9.249 expedientes a través de la plataforma Mercurio y alrededor de 600 solicitudes presentadas en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

A esas 9.849 solicitudes falta agregarles, por un lado, las presentadas en este último día del proceso, y por otro las registradas en las oficinas de Correos. Aún así, y según ha asegurado la subdelegada, Ana María López, el proceso ha supuesto duplicar las previsiones iniciales de regularización en la provincia, que en un principio estaban fijadas en unas 5.000 personas.

Mejora de la protección social y de la igualdad

Durante el balance del proceso, López también ha incidido en la necesidad de seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos, reforzando la protección social, la igualdad, la digitalización y las infraestructuras administrativas. Asimismo, ha defendido el objetivo de acercar la Administración a la ciudadanía mediante procedimientos más accesibles, ágiles y sencillos.

Colas de inmigrantes para regularizar su situación legal en España, en una oficina de Córdoba. / A. J. González

En paralelo a la tramitación de las solicitudes de regularización extraordinaria, la Oficina de Extranjería de Córdoba ha desarrollado entre abril y junio un plan de choque para resolver los expedientes de arraigo pendientes. El dispositivo ha permitido resolver el 97% de los 955 expedientes acumulados antes del 16 de abril, con 928 tramitados y 838 resoluciones favorables. El objetivo era que las personas cuya solicitud fuera denegada pudieran acogerse, si cumplían los requisitos, al proceso extraordinario de regularización antes de que finalizara el plazo.

Más de 1,2 millones de solicitudes en todo el país

En el conjunto del país ha ocurrido lo mismo, porque aunque inicialmente el Ejecutivo estimó que la regularización podría beneficiar a unas 500.000 personas, la respuesta ha superado ampliamente las previsiones. Según el balance ofrecido este se han registrado 1,2 millones de solicitudes, más del doble de las esperadas.

Gestiones en una oficina de Correos de Córdoba para la regularización de inmigrantes. / A. J. González

Hay que recordar que el proceso arrancó tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto el 14 de abril, abriendo el plazo de solicitudes el 16 de abril y cerrándolo este 30 de junio. La medida está dirigida a personas extranjeras que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y que pudieran acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses, además de carecer de antecedentes penales y no suponer un riesgo para el orden público. También incluye a determinados solicitantes de protección internacional.