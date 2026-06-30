Recomendaciones para los cordobeses que sufren EPOC en verano: mantener el ejercicio físico y adaptarlo al calor para mejorar la salud

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una de las enfermedades respiratorias más importantes, y afecta de modo muy importante a quienes la sufren en temporadas como el verano. Por ello, el hospital Quirónsalud Córdoba ha compartido una guía para controlar la EPOC en estos momentos de altas temperaturas en los que la Campiña, por ejemplo, se encuentra en aviso naranja por máximas de hasta 40 grados.

El ejercicio físico aerónico, como caminar o correr al ritmo que cada uno pueda, es "una de las herramientas más eficaces" para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los enfermos de EPOC. Además, es también muy importante abstenerse del tabaco y mantener el tratamiento broncodilatador. Según indica el doctor Luis Manuel Entrenas, jefe de Neumología del Quirónsalud Córdoba, "se ha demostrado que existe una reducción significativa de la mortalidad cuando un paciente con EPOC realiza ejercicio físico de forma habitual, incluso una actividad tan accesible como caminar". Por ello, insiste en la importancia de mantener un estilo de vida activo también en verano, adoptando una serie de precauciones que permitan realizar ejercicio con seguridad.

Evitar las temperaturas extremas

Para que este ejercicio físico ayude a mejorar la salud, hay que evitar las horas con temperaturas extremas y concentrar la actividad en las primeras horas de la mañana o el final de la tarde, cuando menos intenso es el calor. Hay que consultar las alertas meteorológicas y "suspender el ejercicio al aire libre cuando estén activas". En el caso de Córdoba, hoy estaremos en aviso naranja entre las 13.00 y las 20.59 horas.

Luis Manuel Entrenas, jefe de Neumología del hospital Quirónsalud Córdoba. / CÓRDOBA

Otro episodio a vigilar es la calima, un aire que trae partículas de arena del Sáhara en suspensión. "Puede favorecer exacerbaciones de la EPOC, por lo que es recomendable evitar el ejercicio en el exterior durante esos días", señala el doctor Entrenas. Además, hay que protegerse del sol con una gorra o sombrero, así como usando crema solar de alta graduación. La hidratación adecuada para compensar la pérdida de líquidos es otro elemento fundamental.

Actividad física recomendada a cada paciente

Respecto al nivel de intensidad del ejercicio, el doctor Entrenas subraya que debe "individualizarse en función de la gravedad" y de la condición física. "Cada paciente debe realizar el esfuerzo que sea capaz de tolerar", incrementando progresivamente la exigencia conforme mejore la capacidad física. El primer paso es adoptar una actitud activa: salir en las horas de menos calor, empezar caminando, mejorar el ritmo y optar por correr cuando el cuerpo lo tolere y agradezca.

Dejar de fumar es totalmente necesario para los pacientes con EPOC. / EUROPA PRESS - Archivo

Caminar en superficies llanas, utilizando ropa adecuada y calzado cómodo, es también necesario. En este sentido, recuerda que "subir escaleras supone un ejercicio de alta intensidad, motivo por el que muchas personas con EPOC experimentan sensación de ahogo durante esta actividad".

De forma general, se aconseja alcanzar progresivamente entre 20 y 60 minutos de ejercicio aeróbico entre tres y cinco días por semana, con una intensidad moderada, equivalente aproximadamente al 60-80% de la capacidad máxima de esfuerzo. Como orientación, esta capacidad puede estimarse a partir de la frecuencia cardiaca máxima, calculada mediante la fórmula 220 menos la edad del paciente.

Un hombre usa un pulsioxímetro, aparato que ayuda a detectar la EPOC. / Prensa Ibérica / Archivo

¿Cuándo detener la actividad?

El doctor Entrenas insiste en la importancia de reconocer "determinadas señales de alerta que obligan a interrumpir el ejercicio y consultar con un profesional sanitario". Entre ellas se encuentran la "sensación intensa de falta de aire que no mejora con el reposo, dolor torácico, mareos o sensación de desmayo, palpitaciones importantes o una saturación de oxígeno excesivamente baja en aquellos pacientes que utilizan pulsioxímetro".

Como recomendación práctica, el especialista propone caminar 30 minutos al día, cinco días a la semana, a una intensidad moderada y aumentando el tiempo de forma gradual cuando sea necesario. No obstante, recuerda que "el plan ideal debe individualizarse, especialmente en pacientes que utilizan oxígeno domiciliario o presentan otras enfermedades cardíacas o pulmonares asociadas".