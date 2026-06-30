La recogida de ayuda de la Asociación de Venezolanos en Córdoba suma 1.100 kilos en solo dos días

La campaña de recogida de ayuda para Venezuela puesta en marcha por la Asociación de Venezolanos en Córdoba ha logrado reunir 1.100 kilos de donaciones en apenas dos días, según el balance trasladado por la organización. La iniciativa, impulsada por la entidad junto a Sodai Fusion, busca canalizar la solidaridad ciudadana hacia las personas afectadas por la situación que atraviesa el país.

La recogida se ha centrado en productos de primera necesidad, principalmente medicamentos y material de primeros auxilios, alimentos no perecederos, productos de higiene personal y del hogar, material de rescate y comida para animales. Desde la organización han explicado que todo lo recopilado "se está llevando a los sitios marcados", en referencia a los puntos habilitados para la recepción y posterior distribución de la ayuda.

La iniciativa forma parte de una red más amplia de puntos de recogida activados en distintas localidades andaluzas, entre ellas Sevilla, Dos Hermanas, Camas, Gelves, Carmona, Marchena, Gerena, Arahal y Gilena, además de otros enclaves colaboradores. En estos espacios se han habilitado hermandades, parroquias, casas de hermandad y asociaciones como lugares de recepción de donativos.

Parte de las cajas que partirán a los puntos de recogida y luego a Venezuela. / CÓRDOBA

En Córdoba, el punto de recogida se ha establecido en Sodai Fusion, situado en la avenida 28 de Febrero, 13, en el barrio de Levante. La campaña se ha desarrollado durante estos días con horarios especiales de entrega, con el objetivo de facilitar la participación de vecinos, entidades y personas de la comunidad venezolana residente en la ciudad. La asociación no descarta poner en marcha más recogidas.

Desde la Asociación Venezolanos en Córdoba han agradecido la respuesta recibida en las primeras jornadas de campaña y han destacado que "cada gesto cuenta" en una recogida que, en poco más de 48 horas, ha superado ya la tonelada de ayuda. La organización mantiene activo el teléfono de contacto 643 575 024 para resolver dudas sobre entregas, horarios y necesidades prioritarias.