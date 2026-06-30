Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba

Una mujer ha fallecido este martes y otra ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico registrado en Córdoba capital, concretamente en la N-4, a la altura del cementerio de La Fuensanta.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso se ha producido sobre las 18.10 horas, en el kilómetro 394 de la N-4, donde un turismo ha colisionado frontalmente contra una furgoneta.

Estado en el que ha quedado el turismo tras el impacto. / Manuel Murillo

Como consecuencia del impacto, una mujer, cuya edad no ha trascendido por el momento, ha fallecido en el lugar del accidente. Otra ocupante del turismo ha resultado herida de gravedad y ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía.

Los dos ocupantes de la furgoneta también han sido evacuados al centro hospitalario, aunque en principio sus lesiones no revisten gravedad.

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Bomberos y Policía Local limpian la zona. / Manuel Murillo

Hasta la zona se han desplazado efectivos de Bomberos de Córdoba, Policía Local y 061. Los bomberos han intervenido para excarcelar a la víctima mortal, que había quedado atrapada en el interior del turismo.