Miguel Ángel Pareja: "Fue muy difícil concienciar a las mujeres de que si no se denunciaba no se podía actuar"

La sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba alcanzará este martes su vigésimo aniversario con un incremento muy significativo del número de víctimas, que ha pasado de 638 en 2007 a 1.531 en el año 2025. Acerca de esta evolución, el presidente de la Audiencia provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, recuerda que "al principio fue muy difícil empezar a concienciar a las mujeres del problema de la violencia de género y que había que denunciarlo, que si no se denunciaba no se podía actuar".

En este sentido, entiende que "no es que hubiera menos víctimas, sino que había menos casos a la luz". Este magistrado de la sección tercera de la Audiencia, especializada en violencia sobre la mujer, valora que en la actualidad "la sociedad está mucho más concienciada y a la persona que observa un acto que pudiera parecer de violencia de género le falta tiempo para avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Después de la creación del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba, en 2017 se puso en funcionamiento el juzgado de lo Penal número 6 para el enjuiciamiento de esos delitos. "La especialización es buena y más, en una materia como esta, donde está no solamente la jueza, el letrado y los funcionarios, sino que luego hay una serie de equipos psicosociales, el equipo forense con su psicóloga, su trabajador social, el médico, que hacen unos informes bastante exhaustivos, que sirven mucho de apoyo al juez, sin perjuicio de otros informes de otras instituciones", explica.

Funcionarios de Violencia sobre la Mujer de Córdoba protestan por la falta de medios en octubre de 2025. / CÓRDOBA

"Está muy sobrecargada"

Sin embargo, diferentes voces del ámbito judicial denuncian desde hace años la sobrecarga de trabajo de este órgano. En 2026, la sección se ha dotado con una plaza judicial nueva, pero el presidente de la Audiencia afirma que sería necesaria otra más. "Hay capitales donde tienen tres o cuatro juzgados de violencia de género. En esas capitales, por ejemplo, Málaga y Sevilla, las guardias son de 72 horas, o en Madrid y Barcelona creo que son de 24 horas. Esas plazas judiciales funcionan mucho mejor. En Córdoba, las guardias son semanales y los funcionarios, no solamente el juez o el letrado, no descansan. Durante esa semana, salen a las seis o las siete de la tarde, y cobran un pequeño complemento, que no es mucho. Lo que ocurre es que no tenemos plazas suficientes para implantar esa guardia de 72 horas", admite.

En el mes de octubre pasado, el juzgado de Violencia sobre la Mujer amplió sus competencias y ahora conoce las diferentes violencias sobre las mujeres, con independencia de la relación entre la víctima y el agresor. Asimismo, desde el mes de enero pasado la sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba ha extendido su jurisdicción a los partidos judiciales de Lucena, Pozoblanco y Cabra. Por ello, pese a contar con una segunda jueza, "la congestión sigue siendo prácticamente la misma y necesitarían una plaza más", explica Pareja.

El presidente de la Audiencia precisa que "la violencia de género está muy sobrecargada con la ampliación de competencias, tanto de agresiones sexuales como de trata de seres humanos". Abunda, acerca de estos últimos, que se trata de "delitos muy complicados de instruir, hay muchísimas personas implicadas y es una macrocausa cada delito".

La nueva división territorial, en unos meses

En las últimas semanas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apoyado una comarcalización nueva de los asuntos de Violencia sobre la Mujer en Córdoba, que conlleva la creación de una sección en Lucena. De este modo, el Tribunal de Instancia de Córdoba mantendrá el servicio a Pozoblanco y extenderá su jurisdicción a Montoro, Posadas y Peñarroya, en tanto que Lucena llevará los asuntos de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera.

La comarcalización actual, por la que se atienden desde la capital los partidos judiciales de Lucena, Cabra y Pozoblanco, ha sido ampliamente cuestionada e incluso fue recurrida por el Colegio de Abogados de Lucena ante el Tribunal Supremo. Miguel Ángel Pareja explica que la última propuesta "partió de aquí" y augura que "para final de año o principios del próximo año, ya estará comarcalizada la violencia de género en el sur, en Lucena, y se comarcalizará el resto de la provincia aquí en Córdoba, que es más lógico".