El mejor rabo de toro de Córdoba se sirve en aquí: estos son los ganadores del 3º Concurso Profesional de este plato

La Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés ha entregado este del 3º Concurso Profesional del Guiso de Rabo de Toro Cordobés, organizado por la cofradía gastronómica, en un acto celebrado en el salón de plenos de la Diputación de Córdoba.

En la categoría de restaurantes, el jurado ha reconocido ex aequo a Misa de 12, situado en el Vial, y a La Posada del Caballo Andaluz, ubicada en el Alcázar Viejo, al obtener ambos establecimientos la misma puntuación. En la modalidad de tabernas, el primer premio ha recaído en la Bodega de San Basilio.

El acto de entrega de premios ha estado presidido por el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, y ha contado también con la asistencia de la tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, así como de numerosos cofrades y representantes de los establecimientos participantes.

Un concurso con alto nivel gastronómico

El presidente de la Cofradía del Rabo de Toro Cordobés, Ricardo Rojas, ha explicado que el jurado ha tenido una tarea especialmente complicada debido a la calidad de las elaboraciones presentadas. En esta tercera edición han participado un total de 21 establecimientos referentes en la gastronomía cordobesa, 12 tabernas y 10 restaurantes, que durante la pasada semana ofrecieron sus propuestas en sus locales.

Representantes institucionales en la entrega de premios del 3º Concurso Profesional del Rabo de Toro Cordobés. / Manuel Murillo

La Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés ha subrayado el crecimiento del certamen, tanto en participación como en nivel culinario. Rojas ha señalado que "este 3º concurso ha mejorado los dos anteriores y el nivel alcanzado demuestra que las abuelas y madres de los participantes enseñaron la auténtica receta de este guiso emblemático de Córdoba"

Tabernas y restaurantes participantes

En la categoría de tabernas han participado establecimientos como Santa Marina, El Poema, La Cuarta, Gran Capitán, Bodegas Campos, El Antojito, Bodega San Basilio, La Yerbabuena, Hermanos Salcedo, Los Turruñuelos, Biarritz, Pepe Salinas y El Pisto de San Miguel.

Por su parte, entre los restaurantes participantes han figurado Bodegas Campos, La Cazuela de la Espartería, El Burladero, El Coto, Mesón San Basilio, Misa de 12, La Almudaina, Posada del Caballo Andaluz y La Viuda.

El concurso cuenta con el patrocinio de la Universidad de Córdoba, UCO Cultura, La Casa Azul, GDM Brokers y la Diputación de Córdoba, entidades que respaldan una iniciativa que busca promocionar uno de los platos más representativos de la cocina local.