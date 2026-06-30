Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 30 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Exposición
‘Antología visual de la guitarra’
La muestra presenta una selección del proyecto Una aproximación visual a la guitarra, desarrollado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) entre 1992 y 2023. A lo largo de siete convocatorias, este proyecto logró reunir una colección de 174 fotografías realizadas por 28 artistas de reconocido prestigio nacional e internacional, entre los que destacan figuras como Gabriel Cualladó, Isabel Muñoz, Carlos Pérez Siquier, Toni Catany, Juan Vacas, Rafael Navarro, Lucien Clergue o José María Mellado.
CÓRDOBA. Casa Góngora.
Cabezas, 2.
De 10.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.30 horas.
Exposición
Muestra sobre ‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’
El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del noveno centenario del nacimiento de Averroes.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Colón, 15.
De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
Festival de la Guitarra
‘Segundo premio’
Proyección de Segundo premio, con Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez. España, con motivo del Festival de la Guitarra. El acto tendrá lugar en la Filmoteca de Andalucía.
CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
Medina y Corella.
20.30 horas.
Exposición
‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, que fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
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