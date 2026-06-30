El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos

El nuevo parque hotelero de Córdoba avanza a diferentes velocidades en distintos puntos de la ciudad, con varios proyectos en punto muerto. El hotel de la calle San Pablo 24, que proyectó inicialmente Previsión Sanitaria Nacional como un establecimiento de cuatro estrellas con 27 habitaciones ha cambiado recientemente de manos tras su adquisición por parte de la empresa familiar Obras y Proyectos Aguirre SL, a la que pertenece la constructora Oypa, que será la encargada de ejecutar la obra, y Boutique Hoteles, que se encargará de su gestión una vez esté acabado.

La nueva compañía ha optado por reordenar el proyecto, obra del arquitecto Francisco Paniagua, para que el hotel tenga cinco en lugar de cuatro estrellas, lo que requiere una serie de modificaciones técnicas que ya se han llevado a cabo. El hotel, que ocupará una antigua casa solariega construida en el siglo XIX, tendrá 26 habitaciones, 4 de ellas junior suites y 21 habitaciones dobles, además de una terraza con vistas a los jardines de Orive, tal y como estaba previsto. Además, se procederá a revisar todo el interiorismo inicialmente para adecuarlo a los gustos y exigencias de esta nueva visión.

Calle San Pablo, donde irá un hotel de cinco estrellas. / Víctor Castro

Con la licencia concedida, la obra empezará de forma inminente, según han confirmado las fuentes consultadas. El plazo de ejecución es de aproximadamente 18 meses, por lo que cabría esperar que esté acabado a finales de 2027.

Obras en el antiguo convento de Santa Isabel, en el barrio de Santa Marina. / AJ González / COR

El hotel del antiguo convento de Santa Isabel, en el barrio de Santa Marina, cuya obra empezó a principios de 2025, es otro proyecto que dirige el estudio de Francisco Paniagua. Las obras están en marcha, si bien al tratarse de un edificio histórico calificado como Bien de Interés Cultural (BIC), requiere un seguimiento arqueológico muy estricto. Por este motivo, según las fuentes consultadas, las obras se encuentran en una fase inicial de consolidación de muros y forjados y avanzan pero muy lentamente. No hay fecha prevista para su terminación, pero se estima que al menos se prolongará durante otro año y medio. La cadena Zenit Hoteles compró el convento de Santa Isabel a finales de 2023 y será quien se encargue de su gestión.

Por otro lado, el hotel de cuatro estrellas que se levantará en la antigua casa patio de la calle Badanas 15, propiedad de Bodegas Campos, ya tiene licencia de obras y se espera que den comienzo en el último trimestre del año. Según la memoria constructiva, este establecimiento contará con cuatro salones de entre 12 y 28 metros y 13 unidades de alojamiento, 6 habitaciones individuales y 7 suites junior con una superficie de 16 a 51 metros.

Obras en la antigua casa de los Guzmanes en el Realejo. / AJ González / COR

Por su parte, el hotel de cinco estrellas proyectado en la antigua casa de los Guzmanes en la plaza del Realejo está pendiente de licencia. Con un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses, fuentes consultadas informan de que esperan que las obras empiecen después del verano por lo que deberían estar acabadas en el año 2028.

El proyecto que se ha reactivado en fechas recientes es el del hotel de cuatro estrellas que se levantará en la calle Cabezas 4 y 5, en la antigua casa de los condes de Zamora de Riofrío, por parte de la cadena hotelera andaluza Casa 1800. De momento, la empresa ya cuenta con la calificación medioambiental que necesita.

Sin licencia para hotel, proyecto de apartamentos

En el número 24 de Carbonell y Morand, en la Cuesta del Bailío, el proyecto de hotel de cuatro estrellas y 18 habitaciones Casa Jardín Mirador no se llevará a cabo. El propietario de esta casa familiar de 700 metros cuadrados ha informado de que, aunque en noviembre de 2022 se aprobó la modificación de la ficha correspondiente y se procedió a la solicitud de licencia, dicha licencia aún no ha llegado. "Empezamos la tramitación hace cuatro años, no entendemos cómo puede tardar tanto cuando ya atendimos todas las exigencias", indica el propietario, "mientras tanto, la subvención europea de 450.000 euros que se nos concedió a fondo perdido se ha perdido porque todos los plazos de prórroga se han superado". La situación de la empresa familiar ha cambiado durante este tiempo: "Yo me he jubilado y mis hijos se dedican ahora a otras actividades, pero mi intención es iniciar después del verano un nuevo proyecto para construir apartamentos turísticos".

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Diseño de interiorismo del hotel Calleja de las Flores. / Estudio OTO

Por su parte, las obras del hotel de cinco estrellas de la Calleja de las Flores, promovido por la cadena impulsora del festival Flora, Zizai Hoteles, continúan paradas por problemas entre los socios. La ejecución de este hotel de lujo, levantado sobre dos casas de los siglos XV y XVI, se detuvo en fase muy avanzada en noviembre de 2025 y, según fuentes de Zizai, todavía se encuentra en el mismo punto. "Seguimos viendo opciones", aseguran, sin dar más detalles. Este hotel, situado en una de las zonas más turísticas de la Judería de Córdoba, se empezó a construir en noviembre de 2023, tras varios años paralizado debido a la pandemia de coronavirus. En ese momento, la previsión era la de abrir sus puertas en 2025, con respeto a los restos arqueológicos detectados durante la intervención, amplia presencia de flores y diseño del estudio OTO. A día de hoy, la obra está pendiente de finalizar y no hay fecha de apertura sobre la mesa.