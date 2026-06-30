Sucesos
La Fundación Prolibertas cierra temporalmente su tienda de la calle María Cristina en Córdoba tras sufrir un robo
Los ladrones forzaron la cancela de la entrada para acceder al establecimiento y se llevaron el dinero que había en la caja
La Fundación Prolibertas ha tenido que cerrar su tienda de ropa de segunda mano, instalada en la calle María Cristina 8 de Córdoba, tras el robo ocurrido la semana pasada, según ha informado el director del comedor trinitario, Eduardo García.
Para entrar al establecimiento, los ladrones forzaron la cerradura y la cancela de la entrada, tras lo cual accedieron al interior. "Se llevaron el dinero que había en la caja registradora, unos 150 euros", ha explicado, "el principal problema es que han roto la cancela y eso nos obliga a mantener la tienda cerrada hasta que la cerradura se cambie y se pueda abrir y cerrar de nuevo con normalidad", ha explicado.
Además de la correspondiente denuncia ante la Policía, la fundación está gestionando con el seguro el arreglo de los desperfectos, por lo que la tienda permanecerá cerrada de forma temporal. El incidente tuvo lugar la noche del 18 al 19 de junio. Fuentes de la Policía Nacional han informado de que la denuncia ya se ha registrado y que se está investigando lo ocurrido, sin que de momento se hayan producido detenciones.
Boutique sin Techo
García ha informado también de que La Boutique sin Techo del comedor trinitario, que se abre periódicamente en el patio de la Casa Libertad, en la calle Sagunto, estaba previsto que abriera el próximo sábado 4 de julio, pero por cuestiones organizativas se tuvo que adelantar su apertura al sábado pasado. La Boutique sin Techo celebró así su último mercadillo del verano y no se volverá a abrir hasta el próximo 12 de septiembre.
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
- Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona