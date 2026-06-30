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Sucesos

La Fundación Prolibertas cierra temporalmente su tienda de la calle María Cristina en Córdoba tras sufrir un robo

Los ladrones forzaron la cancela de la entrada para acceder al establecimiento y se llevaron el dinero que había en la caja

Tienda de segunda mano de la Fundación Prolibertas en la calle María Cristina 8.

Tienda de segunda mano de la Fundación Prolibertas en la calle María Cristina 8. / CÓRDOBA

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La Fundación Prolibertas ha tenido que cerrar su tienda de ropa de segunda mano, instalada en la calle María Cristina 8 de Córdoba, tras el robo ocurrido la semana pasada, según ha informado el director del comedor trinitario, Eduardo García.

Para entrar al establecimiento, los ladrones forzaron la cerradura y la cancela de la entrada, tras lo cual accedieron al interior. "Se llevaron el dinero que había en la caja registradora, unos 150 euros", ha explicado, "el principal problema es que han roto la cancela y eso nos obliga a mantener la tienda cerrada hasta que la cerradura se cambie y se pueda abrir y cerrar de nuevo con normalidad", ha explicado.

Cancela rota de la tienda de la Fundación Prolibertas en la calle María Cristina 8.

Cancela rota de la tienda de la Fundación Prolibertas en la calle María Cristina 8. / CÓRDOBA

Además de la correspondiente denuncia ante la Policía, la fundación está gestionando con el seguro el arreglo de los desperfectos, por lo que la tienda permanecerá cerrada de forma temporal. El incidente tuvo lugar la noche del 18 al 19 de junio. Fuentes de la Policía Nacional han informado de que la denuncia ya se ha registrado y que se está investigando lo ocurrido, sin que de momento se hayan producido detenciones.

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Boutique sin Techo

García ha informado también de que La Boutique sin Techo del comedor trinitario, que se abre periódicamente en el patio de la Casa Libertad, en la calle Sagunto, estaba previsto que abriera el próximo sábado 4 de julio, pero por cuestiones organizativas se tuvo que adelantar su apertura al sábado pasado. La Boutique sin Techo celebró así su último mercadillo del verano y no se volverá a abrir hasta el próximo 12 de septiembre.

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