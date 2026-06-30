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Los fallecidos en Córdoba el martes 30 de junio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 1 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Alejandro González Bravo

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

José Ortiz Mata

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Juan Bautista Fuentes García

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La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

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