Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 30 de junio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 1 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Alejandro González Bravo
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
José Ortiz Mata
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Juan Bautista Fuentes García
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
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