Selectividad 2026
"Esperemos que esta vez dé la nota": más de 1.350 alumnos se presentan en Córdoba a la PAU extraordinaria
La Universidad de Córdoba destaca el aumento del 14,47% de alumnos en esta convocatoria en Andalucía, donde el 63% de los matriculados son mujeres
Con los apuntes aún en la mano, el recuerdo del último examen y la certeza de que esta es la última oportunidad, al menos este año, más de 1.350 alumnos se han presentado este martes a la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) -conocida popularmente como Selectividad-, que se celebrará hasta el jueves 2 de julio.
Según han explicado desde la Universidad de Córdoba (UCO), los 1.352 estudiantes tienen ante sí una primera o una segunda oportunidad para conseguir la nota necesaria que les permita acceder a la carrera deseada. La institución ha destacado que "cada vez son más los alumnos" que optan por esta convocatoria. En concreto, en Andalucía el número de matriculados ha aumentado un 14,47 % respecto al año pasado.
Cerca de la mitad lo intenta de nuevo
En toda la comunidad se presentan este 2026 más de 15.600 estudiantes, de los cuales el 63% son mujeres. Del total de matriculados, cerca del 20% acude a esta convocatoria tras no haber superado Bachillerato en mayo, mientras que aproximadamente la mitad lo hace con el objetivo de mejorar la calificación obtenida en junio.
No obstante, se ha señalado que algunas titulaciones, especialmente las del ámbito sanitario, así como Química o Biología, ya tienen "todas las plazas cubiertas en la primera adjudicación". Otras, como Fisioterapia, Física o Ingeniería Informática, han experimentado un importante incremento de sus notas de corte en los últimos años.
"El talento es lo que prima", afirma el secretario provincial de Universidad
Por su parte, José Luis Muñoz, secretario provincial de Universidad, ha destacado que en estas pruebas "el talento es lo que prima" y ha subrayado el esfuerzo que realiza Andalucía para ofrecer un sistema universitario adaptado a las necesidades de la sociedad. La comunidad cuenta con más de 50.000 plazas universitarias, de las que unas 4.500 corresponden a la Universidad de Córdoba.
En este sentido, Muloz ha puesto en valor la incorporación de nuevos grados para el próximo curso, como Trabajo Social. Asimismo, Muñoz ha destacado que el precio de los créditos universitarios en Andalucía es "de los más bajos del país" y, parafraseando al exconsejero Gómez Villamandos, ha reivindicado la universidad como una "escalera social".
"El comentario me ha salido bastante mejor", explica una alumna
Tras finalizar el primer examen, correspondiente a Lengua Castellana y Literatura, alumnas como Noelia Castillejo, que ya se presentó hace un mes, cruzaban los dedos para conseguir la nota necesaria que le permita acceder al grado de Educación Primaria Bilingüe: "Esperemos que esta vez dé la nota". "Creo que esta vez el comentario me ha salido bastante mejor", asegura, aunque reconoce que "es el examen que menos preparado llevaba". Ahora solo espera que llegue el jueves para, "ahora sí que sí, tener vacaciones", dice entre risas.
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