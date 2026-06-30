El programa EmprendeUCO-Diputación de Córdoba afronta la recta final de su edición 2025-2026 con 22 proyectos emprendedores que han completado el itinerario formativo y ya han presentado sus iniciativas ante el jurado. La iniciativa, impulsada por la Universidad de Córdoba y la Diputación provincial y gestionada por Fundecor, volverá a culminar con una gala de premios que se celebrará el próximo 21 de septiembre.

La institución provincial financia íntegramente este programa con una aportación de 130.000 euros, consolidando así una línea de apoyo al emprendimiento que se ha convertido en una de las referencias de la provincia. Cuatro de las personas participantes han presentado este lunes en el Palacio de la Merced el conjunto de proyectos seleccionados, que destacan por su variedad de sectores y perfiles.

Tecnología, agroalimentación, salud y creatividad

Los proyectos finalistas abarcan ámbitos como la tecnología y la ingeniería, la agroalimentación y el medio rural, la creatividad y el diseño, la salud y el bienestar o los servicios profesionales.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha subrayado que el programa busca detectar talento y convertir oportunidades, ideas y sueños en realidades empresariales. A su juicio, esta iniciativa refleja además la apuesta de jóvenes emprendedores por Córdoba y por poner su creatividad e innovación al servicio del territorio.

Romero ha recordado que, desde su puesta en marcha en 2017, EmprendeUCO-Diputación ha acompañado a centenares de emprendedores de la provincia a través de un modelo basado en formación especializada, mentorización y acompañamiento personalizado. En esta edición, el programa ha incluido más de 90 horas de formación y un itinerario completo de mentorías orientado a transformar ideas de negocio en proyectos viables, sostenibles e innovadores.

EmprendeUCO-Diputación encara la fase final con 22 proyectos y 130.000 euros de respaldo al emprendimiento. / CÓRDOBA

Formación útil también para trabajar por cuenta ajena

La directora general de Emprendimiento y Centros de Desarrollo Territorial de la UCO, Rocío Muñoz, ha destacado que el programa no solo sirve para impulsar negocios propios, sino también para dotar a los participantes de habilidades y conocimientos que les resultan útiles para incorporarse al mercado laboral por cuenta ajena.

En esta edición, el programa recibió 70 preinscripciones, que posteriormente se concretaron en 55 solicitudes correspondientes a 74 participantes. Tras el proceso de selección fueron admitidos 25 proyectos, integrados por 35 personas emprendedoras, de los que finalmente 22 han alcanzado la fase final.

Participación equilibrada y presencia provincial

Entre los datos destacados de esta convocatoria figura el equilibrio entre hombres y mujeres, con un 48,6 por ciento de participación femenina y un 51,4 por ciento masculina.

Además, el 32 por ciento de los proyectos cuenta con participantes procedentes de municipios de la provincia como Villaharta, Villafranca de Córdoba, Fernán Núñez, La Carlota, Nueva Carteya, Posadas o Palma del Río, mientras que el 40 por ciento de los participantes son estudiantes universitarios o egresados de la Universidad de Córdoba.

Los proyectos se reparten entre áreas como la consultoría y los servicios profesionales, el turismo y las experiencias, el diseño y la economía creativa, la salud, el bienestar, la educación y la inclusión social, así como la innovación tecnológica, la digitalización y la inteligencia artificial.

Premios en septiembre

Los nombres de las propuestas ganadoras se conocerán el próximo 21 de septiembre durante la Gala de Premios EmprendeUCO-Diputación de Córdoba.

En esta edición se concederán los galardones ‘Desarrollo de la Provincia’, ‘Modelo de Negocio’, ‘Compromiso Social’, ‘Mujer Emprendedora’ y el premio principal ‘EmprendeUCO-Diputación de Córdoba’.

Entre los proyectos que han llegado a esta fase figuran iniciativas como Tierra con solera, Criterio, Turbos RR, Varda Consultoría e Ingeniería, Valenia-Consultoría asistencial, LBK Bridal Experience, Genache, La Rama, Permadiverso, Córdoba Estelar, Salva-Agencia AIMA, Debuencomer España, Infomalena Desarrollo de Software, AgerGrow, Youicy, Ceresat, Renacer Flamenca, Nadar sin Barreras, Norte 4, No/dos Salud Mental y AACC Campus.