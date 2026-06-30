Emacsa culmina su mayor transformación digital con 6,3 millones para modernizar la red de agua de Córdoba

La empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, ha concluido su proyecto Redes Emacsa 5.0, en el que se han invertido un total de 6,3 millones, de los que 5,26 millones han sido subvencionados por el Ministerio de Transición Ecológica a través de financiación europea, y 1,74 millones de fondos propios. La iniciativa ha contado con ayudas procedentes de los fondos Perte para la digitalización del ciclo del agua, que se han destinado a modernizar el sistema de abastecimiento, optimizar los procesos de control y fortalecer la eficiencia hídrica y energética en toda la ciudad.

El presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola, ha rendido cuentas este martes sobre las mejoras impulsadas por la empresa en ámbitos como la digitalización y la comunicación con la ciudadanía: "Es la mayor transformación digital que ha experimentado la empresa en su historia", ha asegurado el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, recordando que es un proyecto que nace en 2004 y que esta última era la tercera de sus fases. El concejal ha destacado, además, el tiempo récord en el que se han ejecutado las mejoras (desde agosto del 2025 a la actualidad) y ha subrayado el atractivo del proyecto de Emacsa, uno de los 14 seleccionados entre 151 solicitudes de toda España (el tercer mejor valorado). "En esta empresa hay talento y hay talante; hemos mejorado la gestión del agua para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha resumido el presidente de la entidad.

Daniel García Ibarrolla, en un consejo de administración de Emacsa. / CÓRDOBA

21 líneas de actuación y 79 trabajos

Redes Emacsa 5.0 ha incluido 21 líneas de actuación y 79 trabajos encaminados a ofrecer un servicio más sostenible y cercano a la ciudadanía cordobesa. Entre las mejoras que se han impulsado en estos 11 meses se incluye la creación de un nuevo portal para la atención ciudadana con la renovación de la oficina virtual y la instalación de quioscos virtuales en las barriadas periféricas; la actualización del plan de emergencia y del plan de sequía, así como la mejora de los planes sanitarios del agua; el impulso de un plan de fomento del agua regenerada y un plan de avisos ante inundaciones coordinado con el Ayuntamiento y Protección Civil para actuar con mayor rapidez. Asimismo, se ha creado el centro unificado de control de emergencias para la toma de decisiones centralizadas.

Mayor detección de fugas

Asimismo, se ha hecho un estudio hidrológico de embalses y aguas subterráneas y se ha monitorizado y digitalizado la red para conocer con mayor precisión su estado y detectar fugas estructurales. Emacsa es, en este sentido, una de las empresas con menor índice de agua no registrada: la media española es del 22% y la de Córdoba se sitúa en el 9%.

Fachada de la sede de Emacsa. / SANCHEZ MORENO / CORDIGITAL

Gracias a Redes Emacsa 5.0 se ha construido también un cerebro digital que simula las redes de abastecimiento para la vigilancia de la calidad del agua; se han modernizado varias estaciones potabilizadoras y se ha impulsado la digitalización de la periferia con la instalación de 2,500 contadores inteligentes.

García Ibarrola ha destacado la mejora de la red de abastecimiento, actualizada en un 95%, pero ha que admitido que hay que seguir mejorando la red de saneamiento. Asimismo, gracias a la inversión del Perte se han implementado un nuevo sistema de sonorización y control de estaciones depuradoras y bombeo, se ha mejorado el tratamiento de los lodos y actuado en los puntos de desbordamiento, sobre todo, en episodios de lluvia intensa. Además, se han modernizado las comunicaciones internas y externas, y se ha avanzado en la autonomía energética de Emacsa con la instalación de placas solares.