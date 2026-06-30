Más electrónica y filtros antipartículas: las nuevas averías llenan los talleres de Córdoba antes del verano

Llega el verano y, antes de salir de vacaciones, toca revisar que no falte el bañador, la crema solar, la sombrilla… y que el coche esté a punto. Los talleres mecánicos viven estos días sus meses más intensos del año, con incrementos de hasta el 40% en el número de citas. En ese repunte se refleja una tendencia cada vez más evidente: los problemas electrónicos y relacionados con los filtros anticontaminación van a más, mientras los conductores apuran cada vez más la vida útil de sus vehículos.

Según explica Manuel Jesús Fernández, de Talleres Cortijo, el trabajo en junio y julio se dispara «entre un 30% y un 40%», por lo que estos meses «vamos como locos». En estas fechas, asegura, abundan, sobre todo, las revisiones y puestas a punto de cara al viaje familiar. Neumáticos, aceite, filtros, frenos, niveles, aire acondicionado y diagnósticos previos al desplazamiento se convierten en la rutina habitual de los talleres. Respecto al tipo de problemas que presentan los vehículos, Manuel Jesús Fernández explica que hay «de lo más variado», especialmente en «los coches modernos, que a la mínima se les enciende la luz de avería y baja la potencia del coche». Sin embargo, entre todas esas incidencias destacan cada vez más los problemas con los filtros antipartículas y los fallos de software.

Coches cada vez más antiguos

A su juicio, esta situación está relacionada también con el envejecimiento del parque automovilístico. En base a su experiencia, «cada vez la gente retrasa más comprar un coche», por lo que los vehículos llegan al taller con «más problemas o más necesidades de mantenimiento». En este sentido, el profesional cree que tampoco ayuda la gran variedad de opciones que ofrece actualmente el mercado: «Hay híbridos, híbridos enchufables, gasolina, gasoil, eléctricos... La gente no sabe qué comprar, si el coche se va a quedar antiguo o qué va a pasar».

Un mecánico trabaja en un coche en Talleres Cortijo. / Víctor Castro

A esa incertidumbre se suma el incremento de los costes. En los coches modernos, señala, la propia forma en la que están construidos y el tipo de piezas que necesitan han encarecido de manera notable las reparaciones. «Mantenimientos que antes costaban 60 euros ahora valen 110», apunta.

Cambio en las reparaciones

En esta línea coincide Rafi Santiago, de Talleres Hetama, que señala que desde mayo el trabajo ha subido «entre un 25% y un 30%». Aunque asegura que reparan «todo tipo de vehículos, desde los más antiguos a los más modernos», reconoce que el cambio vivido en el diseño de los turismos durante los últimos años ha obligado a los talleres a readaptarse. Ahora, explica, «las reparaciones son más de electrónica que de mecánica casi», lo que obliga a «comprar nueva maquinaria y formar a los trabajadores».

Rafi Santiago cree, además, que la subida de precios ha provocado que el cliente «cada vez retrase más el mantenimiento», algo que considera un error porque, al final, «termina apareciendo una avería mucho mayor». Entre los problemas que más están creciendo también cita los relacionados con los filtros de partículas, catalizadores y otros elementos vinculados a las normativas anticontaminación. Además de las revisiones propias de estas fechas, incide en que muchos cordobeses acuden al taller porque «les da problemas el aire acondicionado», una avería especialmente incómoda cuando llega el calor.

Cambio de neumáticos en Talleres Cortijo. / Víctor Castro

Por último, Rafael Ortiz, de Talleres Edisol, recuerda que «cada avería es un mundo», pero confirma que los filtros antipolución «cada vez dan más problemas», al igual que las incidencias electrónicas. Rafael coincide con sus compañeros en que los cordobeses «cada vez aguantan más con su coche», lo que envejece el parque automovilístico y genera más trabajo de reparación.

En este sentido, apunta que los costes han subido aproximadamente «un 30%» en los últimos años y menciona productos como el aceite, cuyo encarecimiento ha elevado de forma notable el coste medio de las revisiones y reparaciones. A ello se suma otra dificultad para el sector: la falta de profesionales, especialmente visible en unos meses de tanta carga de trabajo.