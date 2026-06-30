Los cordobeses dedican un tercio de lo que ganan al pago de su hipoteca, que ya alcanza de media los 114.000 euros

Comprar hoy una vivienda en la provincia de Córdoba es un 6,8% más caro que hace un año y el precio del metro cuadrado llega ya a los 1.173 euros. Si se trata de un inmueble en la capital, la subida es del 8,5% hasta los 1.774 euros el metro cuadrado. En un mercado inmobiliario que sigue sin dar tregua, los precios continúan muy elevados: son un 25,6% más altos que su mínimo en los últimos 16 años en la provincia, mientras que en Córdoba capital el incremento alcanza el 39,1% de un suelo que se tocó a finales del año 2013 y principios de 2014. Son las principales conclusiones de un completo informe publicado este martes por Tinsa, principal tasadora de vivienda de España, con datos del segundo trimestre de 2026.

El documento, denominado IMIE Mercados Locales, apunta sin embargo a un dato que tiene valor a la hora de calibrar hasta qué punto el mercado inmobiliario puede estar tocando un techo, aunque cabe tener cautela y esperar a próximos indicadores. Se trata del número de compraventas realizadas, que han descendido un 8% interanual en la media española, según los datos de los notarios, y un 2,6% si se siguen las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir: sigue subiendo el precio de la vivienda (lo hace un 15,2% a nivel nacional) pero cada vez se compran menos inmuebles. Ello lleva a que la tasa de esfuerzo, es decir, el total de la renta media del hogar que se dedica al pago de la hipoteca, llegue ya al 35,7% en España.

Una mujer mira el precio de una vivienda en Córdoba. / Pablo Cabrera

Las familias dedican 33 de cada 100 euros a pagar su hipoteca

En el caso de Córdoba, el porcentaje de los ingresos que las familias dedican al pago de la cuota bancaria es del 32,9%, por el 31,7% que alcanzaba apenas tres meses antes. Al aumentar el precio medio de la vivienda y la cantidad que se pide al banco de financiación, también lo hace la parte del total de los ingresos que debe apartarse para abonar la hipoteca. Este indicador refleja otro dato: la vivienda crece por encima de los salarios y cada año los cordobeses tienen menos dinero disponible para gastar en otras cosas más allá de la cuota hipotecaria.

Una proyección preocupante: la hipoteca media crece en 5.000 euros en tres meses

En concreto, los cordobeses pidieron en el último año 114.098 euros de media a su banco para financiar su nueva vivienda. Se trata de un crecimiento que roza los 5.000 euros más respecto a lo que reclamaron en 2025 (109.620 euros). Se trata de una subida del 4,08% en solo tres meses. La media nacional es de 173.331 euros.

Una mujer mira unos anuncios de una inmobiliaria de Córdoba. / Pablo Cabrera

En todo caso, la realidad es que la cuota hipotecaria media de una vivienda en Córdoba asciende ya a los 547 euros, por los 516 euros que costaba un trimestre antes. En este caso, el incremento es del 6,00%. La cuota hipotecaria a nivel nacional es, de media, de 812 euros.

Estadística de compraventas y visados de obra

Finalmente, hay otras dos estadísticas interesantes que cabe destacar. En primer lugar, el número de compraventas realizadas por cada 1.000 viviendas. En la provincia de Córdoba es de 27,3, un punto menos que hace un año, y similar al dato nacional, que alcanza las 27.

Pisos de nueva construcción en el barrio de Huerta de Santa Isabel Este. / MANUEL MURILLO

Por su parte, el número de visados de obra nueva, es decir, las autorizaciones que dan los arquitectos para la construcción de viviendas, que alcanza el 4,8 por cada 1.000 viviendas, por el 4,7 de la media nacional. Crece apenas una décima porcentual sobre el trimestre anterior.