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Ayuntamiento de Córdoba

Hacemos Córdoba exige la dimisión del presidente de Sadeco por el "mayor colapso" de la empresa y pregunta quién pagará el cambio de tapas de los contenedores

El grupo municipal denuncia que el Ayuntamiento de Córdoba vaya a cambiar ahora las tapas de los contenedores, pese a que llevan meses criticando su inutilidad

Trabajadores de Sadeco limpiando contenedores, ayer, junto a la Calahorra

Trabajadores de Sadeco limpiando contenedores, ayer, junto a la Calahorra / Miguel Ángel León / Miguel Ángel León / Miguel Ángel León

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El grupo municipal de Hacemos Córdoba ha pedido este martes la dimisión del presidente de Sadeco, el concejal Miguel Ruiz Madruga, por "el mayor colapso" que sufre la empresa de limpieza de Córdoba. "El señor Ruiz Madruga no puede permanecer ni un solo minuto más en el cargo de la presidencia de la empresa municipal Sadeco", ha asegurado el viceportavoz de la coalición, José Carlos Ruiz, señalando "la solidaridad" de su fuerza política con la plantilla. "Los trabajadores no son el problema", ha añadido.

Hacemos Córdoba considera "una vergüenza" las explicaciones que el también delegado de Infraestructuras dio la semana pasada acerca de la situación de Sadeco y sobre los planes municipales para la mejora de la limpieza de la ciudad. En este sentido, lamentan que echara "balones fuera" y critica que el responsable del PP hablara de "incivismo" de la ciudadanía en cuestiones de higiene pública. "Es intolerable que el presidente de la empresa diga y culpe a la ciudadanía de echar la bolsa de basura fuera, cuando estamos viendo contenedores saturados, completamente abarrotados y completamente llenos", ha indicado Ruiz.

José Carlos Ruiz, concejal de Hacemos Córdoba.

José Carlos Ruiz, concejal de Hacemos Córdoba. / CÓRDOBA

Reunión con el comité de empresa

Desde Hacemos Córdoba ha anunciado que se reunirán en breve con el comité de empresa para trasladarle su apoyo. "Son ellos y ellas quienes están salvando los muebles de la empresa, sacando la empresa a pulmón sin ningún tipo de recurso, mientras que el señor Ruiz Madruga los criminaliza o incluso les quita el trabajo del servicio de taller", ha añadido el edil.

Problema de los contenedores

Desde Hacemos han vuelto a señalar como uno de los principales problemas de Sadeco los nuevos contenedores, que dificultan la entrada de las bolsas de basura, entre otras cuestiones, por la dureza de las gomas. Desde la coalición recuerdan que desde el primer momento advirtieron de este problema a la anterior presidenta, Isabel Albás. "Un año después, la empresa municipal y el gobierno nos dan la razón de que las tapas de los contenedores eran inservibles", apunta Ruiz después de que el Ayuntamiento de Córdoba haya anunciado que las cambiará en los próximos meses.

Imagen de contenedores difundida por Hacemos Córdoba.

Imagen de contenedores difundida por Hacemos Córdoba. / CÓRDOBA

Hacemos recuerda que los contenedores han supuesto un coste de 17 millones de euros a las arcas municipales, a través de un servicio de renting. Además, han vuelto a recordar que el contrato salió a licitación en tiempo del exgerente que actualmente está vinculado laboralmente con la misma empresa que presta el servicio de los contenedores. "Por eso, ahora las nuevas tapas las van a pagar los cordobeses y las cordobesas a la misma empresa del gerente", ha concluido diciendo Ruiz.

Barriadas sin contenedor marrón

Además, ha denunciado que "todavía hay numerosas barriadas donde no ha llegado el contenedor del resto", pese a la implantación del nuevo sistema. A ello ha sumado otras deficiencias que, según la coalición, evidencian la "mala gestión" de la empresa, como el alquiler de camiones para la recogida de residuos, la falta de renovación de la flota durante los últimos siete años y el hecho de que "actualmente permanezcan paradas las plantas de tratamiento de escombros y de enseres", lo que, a su juicio, supone un nuevo obstáculo para la economía circular y el reciclaje.

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Ante este escenario, José Carlos Ruiz ha asegurado que el alcalde "solo tiene dos opciones: cesar al presidente de Sadeco o asumir la responsabilidad política de la situación", al considerar que mantener a Ruiz Madruga al frente de la empresa lo convierte en "cómplice del colapso" que denuncia Hacemos Córdoba.

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