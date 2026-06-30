Córdoba estrena una red de 46 farmacias con desfibriladores para actuar ante infartos e ictus

Córdoba cuenta desde este lunes con una red de farmacias cardio y neuroprotegidas dotadas con desfibriladores y personal formado para intervenir en las primeras fases de emergencias sanitarias como un infarto o un ictus. La iniciativa, presentada bajo el nombre de ‘Córdoba Ciudad Saludable: Farmacias Cardio y Neuro Protegidas’, ha sido impulsada por el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y el Ayuntamiento, con la colaboración de la Delegación Territorial de Sanidad y otras entidades.

El estreno del proyecto se ha escenificado con la entrega simbólica de un desfibrilador a la farmacia Vega Rosas, situada en la calle Santa María de Trassierra, 41, en un acto en el que han participado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Rafael Casaño. También han asistido la delegada territorial de Sanidad, María Jesús Botella; la segunda teniente de alcalde y delegada de Salud y Consumo, Cintia Bustos; y el médico del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir Javier Fonseca, responsable de la formación del proyecto.

Autoridades muestran uno de los desfibriladores instalados en una farmacia de Córdoba, este martes. / CÓRDOBA

Un total de 46 desfibriladores

La iniciativa incluye la instalación de desfibriladores externos automatizados (DEA) en 46 farmacias de la capital y en la sede del Colegio de Farmacéuticos, con el objetivo de reducir los tiempos de primera actuación ante una parada cardiorrespiratoria o un accidente cerebrovascular. Las oficinas han sido seleccionadas para cubrir todos los barrios de la ciudad, priorizando además a las farmacias con horario ampliado para garantizar la mayor cobertura posible.

Junto al equipamiento, el proyecto ha incorporado la formación de más de 500 farmacéuticos en reanimación cardiopulmonar, detección precoz de ictus, manejo de desfibriladores y acciones de soporte vital básico. Según se ha explicado durante la presentación, los cursos han sido impartidos por profesionales del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir y del 061, vinculados a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia de Andalucía.

Uno de los desfibriladores en una farmacia de Córdoba. / CÓRDOBA

Programa específico para actuar ante sospechas de ictus

Además, el programa ha permitido desarrollar un protocolo específico de actuación ante sospechas de ictus en la oficina de farmacia. Ese procedimiento, elaborado de forma conjunta entre el Colegio de Farmacéuticos y la SEMG, establece una respuesta homogénea para identificar síntomas compatibles con un ictus, alertar de inmediato al 061 y actuar mientras llegan los servicios de emergencia. Ese protocolo no se aplicará solo en las farmacias participantes de la capital, sino en todas las farmacias de la provincia de Córdoba.

Farmacias con desfibriladores en Córdoba Farmacias con desfibriladores en Córdoba

De este modo, las 46 oficinas seleccionadas y la sede colegial pasarán a ser espacios cardio y neuroprotegidos, mientras que el resto de farmacias cordobesas se integrarán en la red como farmacias neuroprotegidas. Todas ellas contarán con un distintivo visible para identificar su capacidad de actuación ante sospechas de ictus y, en el caso de las que disponen de DEA, también ante una parada cardiorrespiratoria.

El objetivo: salvar vidas

Durante el acto, Rafael Casaño subrayó que la iniciativa persigue un objetivo muy concreto: salvar vidas. A su juicio, la capilaridad de la red de farmacias, presentes en todos los barrios y en muchos casos abiertas las 24 horas del día, convierte a estos establecimientos en puntos estratégicos para una primera respuesta sanitaria rápida y cercana.

Una farmacia en Córdoba. / A. J. González

Por su parte, el alcalde José María Bellido destacó que el proyecto convierte a Córdoba en una ciudad “más segura” para sus vecinos y cifró en 45.000 euros la aportación municipal destinada a poner en marcha esta red. El regidor defendió además el papel de los profesionales farmacéuticos como una primera línea de atención sanitaria de gran proximidad.

Las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte

La puesta en marcha de esta red se produce en un contexto en el que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte. Según los datos expuestos durante la presentación, en España se produjeron en 2023 115.889 fallecimientos por enfermedades del sistema circulatorio, un 26% del total. En Andalucía, esta causa provocó ese mismo año la muerte de 10.649 mujeres y 9.826 hombres.

En cuanto al ictus, se estima que alrededor de 130.000 personas lo sufren cada año en España. Su mortalidad ronda el 30% y constituye la primera causa de discapacidad en el país, ya que cerca del 40% de los pacientes presenta secuelas incapacitantes tras el episodio.