El CMC reclama al Ayuntamiento que aumente la dotación de personal de los centros cívicos de Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba la "dotación de personal" en los centros cívicos, ya que algunos permanecen "medio abiertos" por la "falta de ordenanzas, informadores y administrativos", entre otros profesionales. Para el CMC, ello "condiciona la atención al usuario" en muchos distritos de la ciudad, según denuncian en una nota de prensa.

Un servicio clave para los barrios

Ante esta tesitura, esta entidad considera que los centros cívicos "no funcionan con la eficacia debida" y el capital invertido en ellos "no puede ser aprovechado por la ciudadanía". Esta red es "clave para las actividades de los colectivos en los barrios", así como para la puesta en marcha de programas municipales. En ellos, los ciudadanos realizan muchos trámites y gestiones sin desplazarse a las oficinas centrales, evitando la saturación de estas.

Quejas en aumento por la falta de amplitud horaria

Sin embargo, pese a la utilidad de los centros cívicos, el CMC asegura que "las quejas vienen aumentando por estas carencias", en especial ante el horario de apertura "parcial, incluso a demanda". Cita, entre otras instalaciones, las que se encuentran en El Naranjo, Cerro Muriano y del Sebastián Cuevas. También le suman los centros cívicos de las barriadas periféricas de Santa Cruz y Trassierra, "que sufren falta de personal casi permanentemente". Una derivada de esta situación es la que lleva a muchos cordobeses, en especial de las zonas periféricas, a "largos desplazamientos" para hacer gestiones, "con una pérdida de tiempo y dinero", afirman en la nota.

Vista del edificio del centro cívico y del consultorio de El Higuerón desde la terraza del espacio. / Manuel Murillo

Propuestas del CMC para solucionar este problema

Para solventar este problema, el Movimiento Ciudadano considera "clave" que en el segundo semestre del año se "resuelvan las carencias de la red de centros cívicos". En especial, reclaman, "la falta de personal", sobre todo ordenanzas, ya que estos "no pueden verse sustituidos únicamente por el servicio de vigilantes jurados". Más aún, afirman que muchas quejas ciudadanas "se centran en la excesiva rotación del personal, no siempre por motivos del trabajador", lo que rompe los lazos y el buen conocimiento que un profesional debe tener de las necesidades de los usuarios.

También exigen que se "complete la red de informadores-gestores, así como de administrativos", para mejorar la cartera de trámites burocráticos que puedan realizarse en los centros cívicos. Tampoco se olvidan del personal de biblioteca, que debe ser "suficiente para cubrir bajas y vacantes, así como para ampliar horarios". Unas bibliotecas que son referentes de los equipamientos públicos y esenciales en época de exámenes estudiantiles.

Finalmente, en su nota de prensa, el CMC considera "un error" concentrar los recursos en las oficinas centrales, que, "en contra de lo que se supone, cada vez estarán más saturadas" conforme la ciudadanía "se vea defraudada en sus barrios por la falta de atención que recibe en el centro cívico".