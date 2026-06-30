Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos hotelesEn directo | Investidura MorenoRegularización de inmigrantesSelectividad extraordinariaEmacsaDesfibriladores en farmaciasNuevo barrioJuzgado Violencia sobre MujerHipotecas en Córdoba'Sartén' del GuadalquivirHuertos urbanosAviso naranja por calorPretemporada CCFAverías de cochesManuel Torralbo
instagramlinkedin

Servicios públicos

El CMC reclama al Ayuntamiento que aumente la dotación de personal de los centros cívicos de Córdoba

El Movimiento Ciudadano asegura que están aumentando las quejas por la falta de trabajadores y los horarios reducidos

Puerta de entrada del centro cívico de la Fuensanta, en el Santuario.

Puerta de entrada del centro cívico de la Fuensanta, en el Santuario. / A.J. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba la "dotación de personal" en los centros cívicos, ya que algunos permanecen "medio abiertos" por la "falta de ordenanzas, informadores y administrativos", entre otros profesionales. Para el CMC, ello "condiciona la atención al usuario" en muchos distritos de la ciudad, según denuncian en una nota de prensa.

Un servicio clave para los barrios

Ante esta tesitura, esta entidad considera que los centros cívicos "no funcionan con la eficacia debida" y el capital invertido en ellos "no puede ser aprovechado por la ciudadanía". Esta red es "clave para las actividades de los colectivos en los barrios", así como para la puesta en marcha de programas municipales. En ellos, los ciudadanos realizan muchos trámites y gestiones sin desplazarse a las oficinas centrales, evitando la saturación de estas.

Quejas en aumento por la falta de amplitud horaria

Sin embargo, pese a la utilidad de los centros cívicos, el CMC asegura que "las quejas vienen aumentando por estas carencias", en especial ante el horario de apertura "parcial, incluso a demanda". Cita, entre otras instalaciones, las que se encuentran en El Naranjo, Cerro Muriano y del Sebastián Cuevas. También le suman los centros cívicos de las barriadas periféricas de Santa Cruz y Trassierra, "que sufren falta de personal casi permanentemente". Una derivada de esta situación es la que lleva a muchos cordobeses, en especial de las zonas periféricas, a "largos desplazamientos" para hacer gestiones, "con una pérdida de tiempo y dinero", afirman en la nota.

Vista del edificio del centro cívico y del consultorio de El Higuerón desde la terraza del espacio.

Vista del edificio del centro cívico y del consultorio de El Higuerón desde la terraza del espacio. / Manuel Murillo

Propuestas del CMC para solucionar este problema

Para solventar este problema, el Movimiento Ciudadano considera "clave" que en el segundo semestre del año se "resuelvan las carencias de la red de centros cívicos". En especial, reclaman, "la falta de personal", sobre todo ordenanzas, ya que estos "no pueden verse sustituidos únicamente por el servicio de vigilantes jurados". Más aún, afirman que muchas quejas ciudadanas "se centran en la excesiva rotación del personal, no siempre por motivos del trabajador", lo que rompe los lazos y el buen conocimiento que un profesional debe tener de las necesidades de los usuarios.

También exigen que se "complete la red de informadores-gestores, así como de administrativos", para mejorar la cartera de trámites burocráticos que puedan realizarse en los centros cívicos. Tampoco se olvidan del personal de biblioteca, que debe ser "suficiente para cubrir bajas y vacantes, así como para ampliar horarios". Unas bibliotecas que son referentes de los equipamientos públicos y esenciales en época de exámenes estudiantiles.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, en su nota de prensa, el CMC considera "un error" concentrar los recursos en las oficinas centrales, que, "en contra de lo que se supone, cada vez estarán más saturadas" conforme la ciudadanía "se vea defraudada en sus barrios por la falta de atención que recibe en el centro cívico".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
  2. Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
  3. Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
  4. Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
  5. La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
  6. Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas
  7. Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
  8. Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona

El CMC reclama al Ayuntamiento que aumente la dotación de personal de los centros cívicos de Córdoba

El CMC reclama al Ayuntamiento que aumente la dotación de personal de los centros cívicos de Córdoba

La Fundación Prolibertas cierra temporalmente su tienda de la calle María Cristina tras sufrir un robo

El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos

Córdoba estrena una red de 46 farmacias con desfibriladores para actuar ante infartos e ictus

Recomendaciones para los pacientes con EPOC en verano: mantener el ejercicio físico y adaptaro al calor para mejorar la salud

Recomendaciones para los pacientes con EPOC en verano: mantener el ejercicio físico y adaptaro al calor para mejorar la salud

Emacsa culmina su mayor transformación digital con 6,3 millones para modernizar la red de agua de Córdoba

Emacsa culmina su mayor transformación digital con 6,3 millones para modernizar la red de agua de Córdoba

Los cordobeses dedican un tercio de lo que ganan al pago de su hipoteca, que ya alcanza de media los 114.000 euros

Los cordobeses dedican un tercio de lo que ganan al pago de su hipoteca, que ya alcanza de media los 114.000 euros

"Esperemos que esta vez dé la nota": más de 1.350 alumnos se presentan en Córdoba a la PAU extraordinaria

"Esperemos que esta vez dé la nota": más de 1.350 alumnos se presentan en Córdoba a la PAU extraordinaria
Tracking Pixel Contents