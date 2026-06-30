El Centro Andaluz de Zoonosis de Córdoba incorporará quince nuevos investigadores para vigilar enfermedades de origen animal

El Centro Andaluz de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem) incorporará hasta quince nuevos investigadores para seguir ampliando sus labores de detección, vigilancia y análisis de enfermedades de origen animal.

Así lo ha anunciado este martes la directora del centro, María Ángeles Risalde, que ha señalado que la convocatoria se abrirá el próximo 15 de julio y que contempla la incorporación de entre diez y quince nuevos perfiles de investigación, aunque ha precisado que por el momento «es difícil de estimar» la cifra exacta. Risalde ha destacado el enfoque multidisciplinar del Caizem, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también «informático, matemático e incluso psicológico».

Una investigadora en un laboratorio del Caizem de Córdoba. / CÓRDOBA

En este sentido, la directora del centro ha recordado que actualmente existen «muchísimos factores» que influyen en la propagación de enfermedades infecciosas de origen animal, como la globalización, el cambio climático o las modificaciones en el uso del suelo. Por ello, ha puesto en valor el enfoque One Health, que defiende una visión integrada de la salud humana, animal, vegetal y ambiental, dada la estrecha relación entre todas ellas.

Risalde también ha recordado el papel del Caizem en situaciones como la vigilancia del virus del Nilo, donde en 2025 se detectaron únicamente cuatro casos frente a los 105 del año anterior. Esta reducción, ha apuntado, pone de manifiesto «el fruto de estos programas de vigilancia».

Recuerdo a Villamandos

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha recordado que el Caizem fue una iniciativa de su predecesor, el fallecido José Carlos Gómez Villamandos. Torralbo ha señalado que el objetivo del centro es «alcanzar las cotas más altas de investigación y captación de recursos de Europa».

La directora del Caizem, María Ángeles Risalde. / A. J. González

Papel de la Junta

El secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Daniel Escacena, ha recordado el papel de la Junta para el impulso del centro y su aspiración, junto con la UCO, de «seguir impulsándolo en el futuro» y de la mano de la próxima Ley de Ciencia, que lo reconozca como «infraestructura singular».

Finalmente, el director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez, ha puesto en valor la transversalidad del proyecto y su importancia en la vigilancia de enfermedades que afectan tanto a animales como a plantas. «No hay que ser solo reactivos, también proactivos», ha recordado. Todo con el objetivo de «luchar contra esas nuevas enfermedades derivadas de los cambios globales y mejorar la salud humana», ha apostillado.