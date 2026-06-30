CECO defiende los proyectos de biogás y biometano como una oportunidad estratégica para Córdoba

La Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha analizado este martes la situación de los proyectos de biogás y biometano en la provincia de Córdoba, con el objetivo de impulsar su conocimiento y valorar su papel como oportunidad estratégica para el desarrollo económico y ambiental del territorio.

La exposición ha corrido a cargo de Isidro López Magdaleno, vicepresidente de CECO y presidente de la Comisión de Industria, Energía y Sostenibilidad, quien ha detallado las posibilidades que ofrece la bioenergía en ámbitos clave como el desarrollo territorial, la sostenibilidad ambiental, la economía rural y la transición energética.

Desde CECO se ha puesto en valor que los proyectos de biogás y biometano pueden contribuir a reducir la dependencia energética, favorecer la economía circular y generar nuevas oportunidades de actividad económica en zonas rurales. En este sentido, la organización empresarial considera que estas inversiones pueden ayudar también a fijar población al territorio, uno de los grandes retos de la provincia de Córdoba.

Bioenergía, residuos orgánicos y economía circular en Córdoba

Durante la reunión, los empresarios han destacado el impacto ambiental positivo que puede tener esta tecnología mediante la valorización energética de residuos orgánicos. Este proceso permite transformar residuos procedentes de distintas actividades en energía renovable, generando al mismo tiempo nuevas oportunidades de inversión vinculadas al tejido productivo cordobés.

La Junta Directiva de CECO ha defendido que estos proyectos deben abordarse “desde el rigor”, teniendo en cuenta el respaldo que, según la organización, están mostrando las administraciones estatal y autonómica hacia este tipo de iniciativas. Para la Confederación, el biogás y el biometano forman parte del camino para impulsar la transición energética, avanzar en la economía circular y disminuir la dependencia de fuentes energéticas externas.

En este contexto, CECO ha solicitado a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba que valoren estas iniciativas empresariales “desde la seriedad” y teniendo en cuenta los requisitos legales, autorizaciones y controles administrativos que deben superar antes de su puesta en marcha. La organización ha advertido de que la presión mediática no debe convertirse en un obstáculo para inversiones que considera de interés general para el territorio.

Cátedra CECO de Empresa Familiar con la Universidad de Córdoba

La reunión de la Junta Directiva también ha abordado otros asuntos de interés para el tejido empresarial cordobés. Francisco Torrent, vicepresidente de CECO y presidente de la Comisión de Empresa Familiar, ha informado sobre los pasos que se están dando para poner en marcha, junto con la Universidad de Córdoba, la futura Cátedra CECO de Empresa Familiar.

Torrent ha agradecido el interés mostrado hasta el momento por las empresas para formar parte de esta iniciativa, que estará orientada a la formación y al acompañamiento de las empresas familiares de Córdoba. Entre las cuestiones que se trabajarán figuran el relevo generacional, la separación entre gestión y propiedad, la atracción de talento externo, así como la innovación y la digitalización.

La empresa familiar tiene un peso decisivo en la economía cordobesa, especialmente en sectores vinculados al comercio, la industria, el campo y los servicios. Por ello, CECO considera clave ofrecer herramientas que ayuden a estas compañías a afrontar sus principales desafíos de futuro.

La Junta Directiva aborda los proyectos de inversión en bioenergía en la provincia de Córdoba. / CÓRDOBA

La Guardia Civil expone sus actuaciones en ciberseguridad

La sesión ha contado además con la participación del coronel Ramón María Clemente, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, quien ha explicado las competencias que desarrolla actualmente el cuerpo en la provincia. Durante su intervención, también ha abordado las actuaciones relacionadas con los delitos de ciberseguridad, una preocupación creciente para empresas, administraciones y ciudadanos.

La digitalización de la economía cordobesa, tanto en el ámbito empresarial como en la vida cotidiana, hace que la prevención frente a los ciberdelitos sea cada vez más necesaria. La colaboración entre instituciones, fuerzas de seguridad y tejido empresarial se perfila como una herramienta esencial para reforzar la protección de empresas y vecinos.

Con esta reunión, CECO sitúa sobre la mesa algunos de los retos que marcarán el futuro económico de Córdoba: la apuesta por la bioenergía, la consolidación de la empresa familiar, la innovación empresarial y la seguridad en el entorno digital.