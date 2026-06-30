El Cabildo prevé culminar a finales de año la segunda fase de la restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El Cabildo Catedral de Córdoba prevé concluir entre finales de este año y principios del próximo la segunda fase de la restauración de la Mezquita-Catedral, una intervención que encara ahora uno de sus trabajos más delicados: la sustitución de la columna exenta del vestíbulo de la Puerta de San Nicolás que resultó dañada como consecuencia del incendio del pasado verano.

Así lo ha anunciado este lunes el canónigo portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, durante la presentación del balance de la actividad social y caritativa de la institución, en la que también fue preguntado por el estado de las obras de restauración del principal monumento de Córdoba.

Cuenta con todas las autorizaciones necesarias

Güeto ha explicado que el proyecto ya cuenta con las autorizaciones necesarias y que los trabajos continúan avanzando. "Ya se ha aprobado el proyecto y ya estamos con ello", ha recordado. Aunque el objetivo inicial era finalizar la actuación lo antes posible, ha reconocido que los plazos podrían prolongarse algunos meses más. "Quizás se alargue un poco más para final de año o principio, para que quede totalmente finalizado", ha señalado.

Uno de los hitos más relevantes de esta segunda fase será el cambio de la columna previsto en el proyecto, una actuación que, según ha indicado el deán, comenzará "en las próximas semanas". La decisión de sustituir esta columna se ha tomado tras un proceso de evaluación de daños y diagnóstico patológico en el que se ha contado con hasta tres informes externos destinados a realizar adecuadamente el proyecto de intervención con los criterios de restauración que supervisa la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía.

Recuperación de la bóveda de la capilla de la Anunciación

Durante su intervención, puso en valor el trabajo desarrollado en la restauración de la bóveda afectada por el desprendimiento en la capilla de la Anunciación. "Creo que se ha hecho un trabajo extraordinario en la restauración de la bóveda", ha afirmado, destacando que la intervención ha buscado respetar al máximo las técnicas constructivas originales del monumento. "Se ha trabajado prácticamente con el mismo sistema con el que se hizo y con materiales semejantes a los que se construyó. Ha sido una recuperación integral brutal", ha afirmado.

Instalación de la cúpula de madera de la capilla de la Anunciación de la Mezquita-Catedral / A.J. González

La restauración de la bóveda, una de las actuaciones más importantes

La restauración de esta bóveda constituye una de las principales actuaciones incluidas en el proyecto impulsado por el Cabildo para garantizar la conservación del templo tras el colapso parcial del techo de una de las capillas laterales, un incidente que obligó a cerrar temporalmente la zona afectada y a realizar diversos estudios técnicos antes del inicio de las obras.

"La conservación y la restauración son una prioridad", ha señalado Güeto, recordando que la institución continúa desarrollando actuaciones para preservar el edificio al tiempo que mejora la experiencia de quienes lo visitan mediante nuevos espacios y servicios como el Centro de Recepción de Visitantes del Patio de San Eulogio.