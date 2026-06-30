El Cabildo Catedral de Córdoba destinó 2,8 millones de euros a proyectos sociales en 2025

El Cabildo Catedral de Córdoba destinó 2,8 millones de euros a proyectos sociales, caritativos y de cooperación internacional durante 2025 y ha concedido ya más de 900.000 euros en el primer semestre de 2026, según el balance presentado este lunes en el Centro de Información y Recepción (CIR) Patio de San Eulogio. La institución ha querido mostrar de forma conjunta una de las facetas "menos conocidas" de su actividad, defendiendo que una parte de los ingresos generados por la gestión de la Mezquita-Catedral se reinvierte en iniciativas sociales tanto en Córdoba como en distintos países en vías de desarrollo.

Las ayudas se distribuyen entre numerosos proyectos sociales desarrollados en la provincia. Entre ellos figuran programas como Puerta Verde, Estrella Azahara, Renacer, Proyecto Hombre, Cáritas Diocesana, iniciativas dirigidas a personas mayores en riesgo de exclusión, becas educativas, programas de apoyo frente a la violencia de género y ayudas para la conservación de parroquias con menos recursos de la diócesis.

Prevé destinar dos millones para la casa de acogida Madre del Redentor

Precisamente, el Cabildo prevé destinar dos millones de euros para la futura ampliación de la casa de acogida Madre del Redentor. La actuación permitirá ampliar la capacidad de acogida del centro y mejorar la atención que presta a las personas sin hogar.

La actividad del Cabildo también se extiende fuera de España mediante proyectos de cooperación internacional desarrollados junto a la Delegación Diocesana de Misiones y distintas organizaciones. Entre ellos destacan la colaboración con la Fundación Bangassou, programas de microcréditos en Honduras, Ghana y Perú, así como actuaciones en la prelatura de Moyobamba (Perú), donde se financian iglesias, centros de formación, consultorios médicos y otras infraestructuras básicas.

Presentación de los datos. / Víctor Castro

El deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva García, ha explicado que la gestión del monumento no se limita al culto, la conservación del edificio o la atención a los visitantes, sino que incorpora una importante vertiente social. "Hoy queremos dar una visión global para dar a conocer cómo la gestión que llevamos a cabo nos permite también poner al servicio de la sociedad una parte de esos ingresos que recibe el Cabildo, sin descuidar la conservación, la atención a los visitantes y haciendo que esa buena gestión redunde también en beneficio de los más desfavorecidos", ha afirmado.

Abiertos a las necesidades de Córdoba, África y América

Por su parte, el canónigo responsable de la Comisión de Acción Social, Caritativa y de Cooperación Internacional, Antonio Murillo Torralbo, ha destacado que el Cabildo recibe peticiones de ayuda de instituciones y entidades tanto de Córdoba como de otros países. "A nosotros nos llegan y estamos abiertos a todas las instituciones y a todas las necesidades, tanto de Córdoba como también de África o de América. Lo que hacemos es acogerlas, escucharlas con todo interés y ayudar en la medida de nuestras posibilidades, haciéndolo siempre con rigor y con transparencia", ha señalado.

Murillo cifró en 2,8 millones de euros la inversión realizada durante 2025 y explicó que las primeras ayudas aprobadas en 2026 ascienden ya a unos 900.000 euros. Además, José Juan Jiménez Güeto, canónigo portavoz del Cabildo Catedral, ha asegurado que la institución mantiene desde hace aproximadamente 25 años un nivel de inversión social superior a los dos millones de euros anuales, con la única excepción del periodo de la pandemia. "Si echamos la vista atrás, salvando el año del covid, la media ha estado siempre por encima de esos dos millones de euros", ha indicado.

"No hicimos ningún ERTE, mantuvimos a todo el personal"

Durante la comparecencia también ha recordado que, pese al cierre del monumento durante la crisis sanitaria, el Cabildo decidió mantener toda la plantilla sin recurrir a expedientes de regulación temporal de empleo. "No hicimos ningún ERTE ni nada parecido, mantuvimos todo el personal a pesar de que hubo una pérdida de ingresos de unos diez millones de euros", ha explicado.

El deán ha insistido en que el objetivo de esta presentación era precisamente hacer visible una parte de la labor del Cabildo que, a su juicio, suele pasar desapercibida. "Hay otra dimensión muy importante, que es esta dimensión de la acción social, caritativa y de cooperación con distintas instituciones locales, provinciales e internacionales", afirmó.

En esa misma línea, Antonio Murillo ha expresado que su deseo de que la sociedad conozca mejor esta actividad. "Que ustedes hoy le quieran poner voz a la ayuda, a las instituciones y a las personas necesitadas es un motivo de alegría. El hecho de que nos conozcamos hace que nos apreciemos más y que más personas sepan que el Cabildo está con la sociedad y con quienes menos recursos tienen", ha señalado.