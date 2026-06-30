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Parque hotelero en Córdoba

El barrio de Ciudad Jardín tendrá un nuevo hotel de 46 habitaciones que ya está en tramitación

Otro hotel, el Ibis Budget, con 96 habitaciones, se encuentra en el ecuador de la obra y se prevé que esté acabado dentro de un año

Solar donde se ubicará el nuevo hotel, en la calle Gonzalo Ximénez de Quesada número 6.

Solar donde se ubicará el nuevo hotel, en la calle Gonzalo Ximénez de Quesada número 6. / Víctor Castro

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

El estudio Castelló Arquitectos de Córdoba tiene en marcha cuatro proyectos de hoteles en distintas zonas de la ciudad además de una veintena de iniciativas de apartamentos turísticos. El último que se ha incorporado a su cartera es un hotel de 46 habitaciones que se levantará en la calle Gonzalo Ximénez de Quesada número 6. Se trata de un hotel de cuatro estrellas que se levantará en un solar que actualmente se encuentra vacío junto a bloques de viviendas.

Este hotel se incorporará a un barrio muy próximo al Centro que actualmente solo cuenta con dos hoteles, Sercotel Córdoba Medina Azahara, en la avenida del mismo nombre, un hotel de tres estrellas con cafetería, gimnasio y una piscina en la azotea, y el nuevo hotel de cuatro estrellas Mezquita Center, que se encuentra en el Bulevar Hernán Ruiz con la avenida de América.

Córdoba. Hotel Ibis Campo de la Verdad cuatro estrellas obras

Obras del Hotel Ibis en el Campo de la Verdad. / Manuel Murillo

Otro de los proyectos que tiene en marcha este estudio es la construcción del hotel Ibis Budget en el Campo de la Verdad, declarada por el Ayuntamiento de Córdoba como de interés municipal, lo que permitirá bonificar parte del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obra a los promotores de este establecimiento, Hotel Economique Guadalquivir SL, perteneciente a Accor & Hoteles Ibis. Según el arquitecto, la construcción de este hotel de cuatro estrellas con 96 habitaciones se encuentra al 50% de su ejecución y va a buen ritmo tras el parón sufrido por la huelga de gruístas. Según la previsión, aún queda un año de obra, por lo que debería estar acabado en el verano de 2027. El hotel ocupará una parcela situada en la confluencia entre la avenida Campo de la Verdad y la calle Acera de Granada y contará, entre otros servicios, con piscina en el tejado.

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