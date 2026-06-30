El barrio de Ciudad Jardín tendrá un nuevo hotel de 46 habitaciones que ya está en tramitación

El estudio Castelló Arquitectos de Córdoba tiene en marcha cuatro proyectos de hoteles en distintas zonas de la ciudad además de una veintena de iniciativas de apartamentos turísticos. El último que se ha incorporado a su cartera es un hotel de 46 habitaciones que se levantará en la calle Gonzalo Ximénez de Quesada número 6. Se trata de un hotel de cuatro estrellas que se levantará en un solar que actualmente se encuentra vacío junto a bloques de viviendas.

Este hotel se incorporará a un barrio muy próximo al Centro que actualmente solo cuenta con dos hoteles, Sercotel Córdoba Medina Azahara, en la avenida del mismo nombre, un hotel de tres estrellas con cafetería, gimnasio y una piscina en la azotea, y el nuevo hotel de cuatro estrellas Mezquita Center, que se encuentra en el Bulevar Hernán Ruiz con la avenida de América.

Obras del Hotel Ibis en el Campo de la Verdad. / Manuel Murillo

Otro de los proyectos que tiene en marcha este estudio es la construcción del hotel Ibis Budget en el Campo de la Verdad, declarada por el Ayuntamiento de Córdoba como de interés municipal, lo que permitirá bonificar parte del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obra a los promotores de este establecimiento, Hotel Economique Guadalquivir SL, perteneciente a Accor & Hoteles Ibis. Según el arquitecto, la construcción de este hotel de cuatro estrellas con 96 habitaciones se encuentra al 50% de su ejecución y va a buen ritmo tras el parón sufrido por la huelga de gruístas. Según la previsión, aún queda un año de obra, por lo que debería estar acabado en el verano de 2027. El hotel ocupará una parcela situada en la confluencia entre la avenida Campo de la Verdad y la calle Acera de Granada y contará, entre otros servicios, con piscina en el tejado.

El palacete ubicado en El Brillante albergará un hotel de cuatro estrellas. / CÓRDOBA

El proyecto para levantar un hotel de cuatro estrellas con 55 habitaciones en la Casa Palacete del Brillante 109 de Córdoba ya tiene licencia, pero la obra, que se proyectó hace una década con un presupuesto de más de un millón de euros, aún no tiene fecha de inicio. Por último, el estudio está trabajando en la obra de un hostal de 1 estrella de 43 habitaciones en la calle Cruz Conde 12, que se encuentra en el mismo edificio que la tienda del Córdoba CF. No será el único de estas características en la zona. En los próximos meses está previsto abrir otro hostal de 1 estrella en el número 9 de la calle Blanco Belmonte.