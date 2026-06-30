Taller del Imgema
El Ayuntamiento de Córdoba oferta 145 plazas para los huertos urbanos de la Asomadilla y Miralbaida
El Imgema lanza la convocatoria del taller de horticultura ecológica 2026-2027, con 70 plazas en la Asomadilla y 75 en los Huertos de Paco con un plazo de solicitud será de 20 días naturales
El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto de Medio Ambiente (Imgema), lanza una nueva convocatoria de sus huertos comunitarios de Córdoba para la temporada 2026-27, tanto en los espacios de la Asomadilla como de los conocidos como Huertos de Paco, en la antigua Huerta de San Francisco, junto a la ronda de Poniente y Miralbaida. El taller de horticultura ecológica comunitaria contará con un total de 145 plazas de hortelanos, con 70 plazas para el huerto de la Asomadilla y 75 para los huertos de Paco. Esta convocatoria busca consolidar ambos espacios, creados en 2011 y 2023, durante el curso 2026-2027.
El año pasado se ofertaron 183 plazas, porque se incluyeron las 40 dedicadas a los huertos de Levante, que no aparecen en la actual convocatoria.
Objetivos del taller
El programa lanzado por el Imgema pretende que las personas participantes aprendan y compartan conocimientos sobre horticultura ecológica y produzcan hortalizas de forma colectiva para autoconsumo. También se plantea como una actividad para fomentar la cooperación, el trabajo comunitario, la inclusión, la equidad de género, la relación intergeneracional, la agricultura ecológica y la biodiversidad agrícola en la capital cordobesa.
Quién puede participar
Para participar en los huertos urbanos, los solicitantes tienen que reunir requisitos básicos como estar empadronado en Córdoba; no tener condiciones de salud incompatibles con el trabajo en los huertos, y presentar la solicitud dentro del plazo establecido.
La solicitud puede presentarse en oficinas físicas de registro, en la sede del Imgema o de forma telemática a través de la sede electrónica municipal.
Plazo de solicitud
El plazo es de 20 días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba (este martes).
Criterios de selección
Para seleccionar a los participantes, el Imgema tendrá en cuenta varios criterios como la continuidad de quienes ya participan en los huertos; el orden de presentación y entrada de la solicitud, o la mayor disponibilidad de los solicitantes. Si hay más solicitudes que plazas, se creará una lista de suplentes para cubrir posibles bajas o ampliaciones.
Funcionamiento del taller
Los participantes se organizarán en grupos de 10 a 15 hortelanos, que trabajarán la zona asignada dos o tres días por semana, durante dos o tres horas cada día, según lo que se acuerde en cada grupo.
Cada grupo tendrá autonomía, pero dentro del proyecto comunitario general. El Imgema coordinará la organización del trabajo, el reparto de las producciones, la planificación de cultivos, el cumplimiento de acuerdos y las actividades formativas complementarias.
La duración aproximada del taller será la del año agrícola, desde el mes de septiembre a agosto. El inicio previsto de los huertos es en septiembre de 2026.
Causas de baja
Según las bases, se podrá perder la condición de participante por motivos como dejar de asistir, no realizar los trabajos asignados, vender las hortalizas obtenidas, usar productos no ecológicos, incumplir acuerdos del grupo o de la asamblea, introducir animales en el recinto, gestionar mal residuos o riego, perder el empadronamiento en Córdoba o perjudicar gravemente la convivencia.
Responsabilidad
El Imgema autoriza el uso de los huertos únicamente para cultivo con métodos agroecológicos y no se responsabiliza de accidentes, robos, actos vandálicos, daños por meteorología, problemas de disponibilidad de agua u otras incidencias sobre los cultivos.
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