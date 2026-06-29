Los vecinos del Zumbacón de Córdoba contarán en breve con 257 plazas de aparcamiento restringido

El Ayuntamiento de Córdoba va a declarar una nueva Zona de Aparcamiento Vecinal (ZAB) en Córdoba. Las ZAV o zonas naranja están diseñadas para priorizar el estacionamiento de los residentes frente a los visitantes. En concreto, la nueva zona se ubicará en el barrio del Zumbacón y contará con 257 plazas de aparcamiento de uso exclusivo para los vecinos del barrio. Se trata de una medida en la que el Consistorio cordobés lleva trabajando desde hace años. En concreto, las zonas de estacionamiento autorizado y señalizadas serán la avenida de la Igualdad, la calle Balanzona, calle El Vacar, calle Villaharta, calle Alhondiguilla, calle La Granjuela, calle Valsequillo, calle Espiel y avenida Virgen de Linares.

Zonas y horarios de la ZAV

La Delegación de Movilidad establece el uso de esta Zona de Aparcamiento Vecinal en el barrio del Zumbacón para los vehículos autorizados e identificados con tarjeta oficial en los siguientes horarios: en días laborables desde las 18.00 a 7.00 horas; y sábados, domingos y festivos durante todo el día. Asimismo, serán objeto de sanción de tráfico el estacionamiento en esos horarios y días de aquellos vehículos que no estén convenientemente identificados con la tarjeta oficial.

Imagen de la iglesia del Zumbacón. / CÓRDOBA

Campaña informativa previa

La entrada en vigor de esta nueva Zona de Aparcamiento Vecinal en el barrio del Zumbacón se hará efectiva desde el mismo momento en el que se señalice la delimitación de la misma. Además, el Ayuntamiento de Córdoba coordinará con Policía Local un proceso informativo durante las primeras semanas mientras las personas interesadas tramitan las correspondientes autorizaciones.

En su momento, el delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, explicó que la ZAV contaría con un mecanismo de control delimitado en un perímetro que incluye seis cámaras, tres de entrada y tres de salida, que captarán las matrículas de los vehículos a su entrada.