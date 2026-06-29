Vecinos de Córdoba se movilizan para defender los cines de verano con una proyección en la plaza de la Fuenseca

La plaza de la Fuenseca ha acogido este lunes por la noche una convocatoria ciudadana en defensa de los cines de verano de la ciudad, espacios muy vinculados a la vida cultural y vecinal cordobesa. La iniciativa ha consistido en una proyección simbólica al aire libre de Carceleras, una película muda rodada en Córdoba, y ha reunido a vecinos y vecinas que han querido mostrar su apoyo a estos enclaves tradicionales del verano.

La convocatoria ha surgido ante la preocupación por la situación de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, tres espacios que durante décadas han formado parte de la identidad estival de la ciudad, caracterizada por el cine al aire libre y la convivencia en comunidad. Los participantes han reivindicado el valor cultural, patrimonial e inmaterial de estos recintos, más allá de su situación administrativa o urbanística.

La iniciativa no ha estado promovida por ninguna institución, partido político ni asociación, sino que ha sido una llamada abierta difundida por redes sociales por un grupo de ciudadanos. Así, los asistentes han acudido con sillas para participar en una proyección simbólica sobre la pared de la plaza, en un gesto que ha querido recordar el papel de estos espacios como lugares de encuentro y memoria colectiva: "Si el Fuenseca no abre, abrimos la plaza Fuenseca", ha sido el lema como forma de reivindicar la continuidad de los cines de verano en la vida cultural de la ciudad.

Concentración. / Víctor Castro

El problema de los cines de verano

Los cines de verano de Córdoba (Fuenseca, Delicias y Olimpia) atraviesan una situación de incertidumbre crítica que combina problemas urbanísticos, administrativos y económicos, y que ha reactivado el debate sobre su futuro. Los tres recintos no han podido abrir esta temporada debido principalmente a la falta de licencia de actividad como cines y al incumplimiento de la normativa de ruidos.

A esto se suma un problema estructural más profundo: los inmuebles son de titularidad privada y su propietario, Antonio Amil, ha intentado venderlos en los últimos tiempos, mientras el Ayuntamiento ha planteado una posible compra que finalmente no ha prosperado en los términos económicos exigidos.

En paralelo, ha surgido una fuerte movilización ciudadana y vecinal, que defiende que los cines no son solo negocios, sino parte del patrimonio cultural y sentimental de Córdoba. En las últimas semanas han aparecido iniciativas que proponen desde la gestión comunitaria hasta fórmulas de copropiedad para evitar su desaparición y garantizar su uso cultural.