Ayuntamiento
Urbanismo proyectará la nueva sala museística del MEAM en Caballerizas Reales de Córdoba a partir de un modelo 3D inteligente
El Ayuntamiento de Córdoba destina más de 207.000 euros a la redacción del proyecto para crear un espacio expositivo
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado el expediente para la adjudicación de un contrato de servicios mediante lotes para la redacción del proyecto de ejecución de una nueva sala museística en la primera planta de Caballerizas Reales. El proyecto se hará mediante tecnología BIM (Building Information Modeling o Modelado de Información de las Construcciones), un sistema de trabajo colaborativo para el sector de arquitectura, ingeniería y construcción que centraliza toda la información del proyecto en un modelo 3D inteligente, una especie de gemelo digital, optimizando el diseño, la ejecución y el mantenimiento durante todo su ciclo de vida.
El Ayuntamiento de Córdoba planea la construcción de un espacio expositivo en el edificio de las Caballerizas, que se convertirá en subsede del Museo Europeo de Arte Modeno (MEAM), ubicado en Barcelona. Para ello, el alcalde, José María Bellido, firmó ya un protocolo de colaboración con la Fundación Les Arts i els Artistes de Barcelona, impulsora del MEAM y especializada en arte contemporáneo figurativo.
Un proyecto con su polémica correspondiente
El proyecto suscitó el rechazo inicial de los creadores que cuestionaron la cesión y que el futuro museo sea gestionado por una fundación privada. Entre los firmantes del escrito de oposición al proyecto se encontraban Juan Cuenca, fundador de Equipo 57; el artista visual Francesc Torres, Premio Velázquez 2024; los pintores Jacinto Lara o Miguel Gómez Losada o el catedrático de Bellas Artes José Ramón Alcalá.
Edificio protegido
La actuación se desarrollará sobre un edificio especialmente protegido por su valor patrimonial, catalogado con nivel 0 de conservación integral. En total, los trabajos abarcarán 3.351,83 metros cuadrados de superficie útil, que equivalen a 5.213,89 metros cuadrados construidos.
Así es el contrato que lanza la Gerencia de Urbanismo
El contrato que lanza ahora la Gerencia de Urbanismo encargará la redacción del proyecto de ejecución de la sala museística mediante la llamada metodología BIM (Building Information Modeling), un sistema de trabajo digital que crea modelos virtuales de los edificios en los que trabaja, es decir, una especie de gemelo digital. El proyecto deberá contener el diseño arquitectónico de la sala, diseño de detalles, sus estructuras e instalaciones; la definición de trabajos de restauración patrimonial, mediciones y presupuesto, así como el estudio de seguridad y salud y el estudio de gestión de residuos. En concreto, se quiere adaptar la primera planta del edificio norte y este de Caballerizas Reales. Las adjudicatarias contarán con un plazo de seis meses.
Para este contrato, Urbanismo debe aprobar un gasto por importe de 207.571,97 euros, si bien las obras del conjunto expositivo ascenderán a 2.450.672,64 euros. Se espera que el contrato se publique en breve en la Plataforma de Contratación Contratación del del Sector Sector Público Público y se ha nombrado responsable del contrato a Rosa Lara, arquitecta del Servicio de Proyectos de GMU, y a Rafael L. García Castejón, arquitecto adjunto a la Jefatura del Servicio de Proyectos de GMU.
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