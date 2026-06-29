Un nuevo barrio empieza a formarse desde hoy en Córdoba. Hoy han comenzado las obras de Ciudad Jardín de Poniente 2, una nueva zona de la ciudad que, si todo marcha según lo previsto será una realidad dentro de dos años. Esta urbanización contará 1.331 viviendas, espacios comerciales y zonas verdes. Por otra parte, los bomberos del Consorcio Provincial continúan buscando supervivientes en Venezuela en un operativo que se complica con el paso de las horas. En este trabajo es primordial la labor de Ivi, una perra entrenada para la búsqueda de personas, capaz de detectar presencia humana que trabaja con la delegación cordobesa en La Guaira. En otro orden de cosas, Juanma Moreno se somete desde hoy al debate para ser investido como presidente de la Junta, si cuenta con los apoyos necesarios. El presidente andaluz, que lanza múltiples guiños a Vox y evita cualquier alusión a la inmigración, pide responsabilidad a los grupos para no repetir elecciones en Andalucía.

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