La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El inicio de las obras de un nuevo barrio de Córdoba, los trabajos de los bomberos cordobeses en Venezuela y la primera jornada del debate de investidura en el Parlamento andaluz abren la crónica vespertina
Un nuevo barrio empieza a formarse desde hoy en Córdoba. Hoy han comenzado las obras de Ciudad Jardín de Poniente 2, una nueva zona de la ciudad que, si todo marcha según lo previsto será una realidad dentro de dos años. Esta urbanización contará 1.331 viviendas, espacios comerciales y zonas verdes. Por otra parte, los bomberos del Consorcio Provincial continúan buscando supervivientes en Venezuela en un operativo que se complica con el paso de las horas. En este trabajo es primordial la labor de Ivi, una perra entrenada para la búsqueda de personas, capaz de detectar presencia humana que trabaja con la delegación cordobesa en La Guaira. En otro orden de cosas, Juanma Moreno se somete desde hoy al debate para ser investido como presidente de la Junta, si cuenta con los apoyos necesarios. El presidente andaluz, que lanza múltiples guiños a Vox y evita cualquier alusión a la inmigración, pide responsabilidad a los grupos para no repetir elecciones en Andalucía.
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- Los bomberos de Córdoba continúan buscando supervivientes en Venezuela: «Cada vez es más difícil encontrar a alguien con vida»
- Juanma Moreno pide responsabilidad para no repetir elecciones en Andalucía y evita cualquier alusión a la inmigración en su investidura
Además, destacamos estas otras noticias:
Investidura en Parlamento andaluz
- Vox anticipa su no a Juanma Moreno en Andalucía y exige al PP que asuma la prioridad nacional en su Gobierno
- La izquierda andaluza acusa a Juanma Moreno de hacer un "teatro" en su investidura: "PP y Vox tienen la mano agarrada debajo del escaño"
Córdoba ciudad
- Las obras en el eje Tendillas-Mezquita cortan el tráfico hasta el 30 de agosto: calles afectadas y alternativas
- Naturaleza Encendida pierde el recurso y deberá pagar 25.537 euros al Ayuntamiento de Córdoba
- Córdoba activará un baipás para esquivar el atasco por las obras de la ronda Norte tras el verano
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
Actualidad en Venezuela
- Un fuerte temblor sacude la "zona cero" de Venezuela mientras avanza inexorable el olor de la muerte
- Un policía de Montilla se suma al operativo de búsqueda de desaparecidos en Venezuela
Provincia
- El Gobierno amplía la prestación del tren de proximidad de la Vega del Guadalquivir en Córdoba
- La Diputación acomete de urgencia la estabilización de los bloques rocosos de Tajos del Coso, en Iznájar
Deportes
España
- El juez Pedraz imputa a la actual presidenta de la Sepi y otros 24 directivos y empresarios por su implicación en la trama de tráfico de influencias de Leire Díez
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
- Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
- La oferta de viviendas turísticas cae en picado en Córdoba por las cancelaciones, la moratoria y el rechazo vecinal
- Sadeco reconoce que ha dejado de recoger la basura de varios contenedores y pide disculpas a los cordobeses