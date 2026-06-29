La actualidad del lunes 29 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El desequilibrio entre pensionistas y trabajadores en la provincia, la investigación abierta por la desaparición de Paco Molina y el debate sobre la futura planta de biogás de Baena centran la actualidad de este lunes en Córdoba
En las dos últimas décadas el número de pensionistas cordobeses ha crecido a un ritmo cuatro veces superior al de los trabajadores, un desequilibrio que refleja el envejecimiento de la población y plantea nuevos retos para el mercado laboral y el sistema de protección social. En otro orden de cosas, la Policía mantiene activa la búsqueda de Paco Molina cuando se cumplen once años de su desaparición, convencida de que el caso sigue teniendo recorrido porque, recuerdan los investigadores, "en otros casos se ha logrado". Además, los promotores de la futura planta de biogás de Baena han defendido el proyecto asegurando que permitirá reducir en un 60% las emisiones de la planta de Oleícola El Tejar.
- Los pensionistas crecen en Córdoba cuatro veces más que los trabajadores en los últimos 20 años
- La Policía sigue buscando a Paco Molina once años después de su desaparición: «En otros casos se ha logrado»
- Los promotores de la planta de biogás de Baena aseguran que reducirán un 60% las emisiones de Oleícola El Tejar
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