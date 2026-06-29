Renfe cifra en un 0% el seguimiento de la huelga de maquinistas en Córdoba

La huelga de maquinistas convocada para este lunes por el Sindicato Ferroviario (SF) ha tenido un seguimiento del 0% en Córdoba, según han señalado fuentes de Renfe a este periódico.

En un comunicado, la empresa pública ha asegurado que los servicios ferroviarios están operando «con normalidad» en la mayor parte de la red, aunque reconoce «incidencias puntuales» derivadas de un «seguimiento mínimo» de los paros en algunos puntos del país. En el caso de Córdoba, Renfe cifra el impacto en nulo, al no haberse registrado seguimiento de la huelga entre los trabajadores llamados a secundarla. Por su parte, el Sindicato Ferroviario sostiene que en el conjunto del país se han cancelado 320 trenes.

En la estación cordobesa se observaba esta mañana una situación de normalidad, aunque sí figuraban dos trenes cancelados del Servicio de Proximidad con Villarrubia y Alcolea. Renfe no atribuye estas cancelaciones a la convocatoria de huelga.

Trenes cancelados este lunes en Córdoba. / Manuel Murillo

Seguimiento por sectores

Según los datos facilitados por Renfe, en el turno de mañana el seguimiento de la huelga en el conjunto del Grupo Renfe (que incluye hasta seis empresas) ha sido del 1,59% de la plantilla. En los servicios comerciales, entre ellos AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, la compañía asegura que se está operando «con total normalidad» y «sin que se haya suprimido ningún tren».

Eso sí, Renfe apunta a una incidencia concreta en el AVE que debía partir de Barcelona hacia Madrid a las 11.00 horas, que tuvo que ser acoplado a otro tren ante la ausencia del maquinista.

En Cercanías, Rodalies y Media Distancia, el impacto ha sido algo mayor, con un seguimiento del 4,5% a las 9.00 horas. La incidencia más destacada se ha registrado en Cataluña, donde se ha visto afectado el 5,85% de los trenes. Por empresas, el seguimiento ha sido del 0,7% en Renfe Viajeros, del 4,1% en Renfe Ingeniería y Mantenimiento y del 0% en Renfe Mercancías.

Viajeros en la estación de trenes de Córdoba este lunes. / Manuel Murillo

La compañía recalca que este lunes «no se ha cancelado ningún servicio» por debajo de los servicios mínimos decretados, sino que únicamente se ha visto afectado «un porcentaje muy reducido» de los trenes que quedaban fuera de esos servicios mínimos.

Convocatoria de huelga

El Sindicato Ferroviario convocó una huelga de 24 horas en Renfe para los días 29 de junio y 15 de julio, coincidiendo con las operaciones salida de las vacaciones de verano. La organización justifica los paros por lo que considera un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 y por el «abandono premeditado» del servicio de Mercancías.

El sindicato sostiene que «el abandono premeditado del servicio de Mercancías de la última empresa pública de transportes de mercancías» y las supuestas pretensiones de transferir parte de esa actividad a Medway, compañía perteneciente a la multinacional MSC, están teniendo «graves consecuencias» sobre la plantilla del Grupo Renfe.