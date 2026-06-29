Patrimonio cultural
El PSOE de Córdoba pide declarar de interés público los cines de verano y expropiarlos y Vox exige al PP recuperarlos
La iniciativa socialista incluye pedir a la Junta de Andalucía la declaración de Bien de Interés Cultural para los cines de verano, ya aprobada por el Pleno en octubre de 2023
El PSOE llevará al próximo Pleno de Córdoba, previsto el 9 de julio, una moción para preservar los cines de verano de Córdoba, asegurar su programación cinematográfica y hacer que pasen a formar parte del patrimonio municipal. La iniciativa, que se suma a la de partidos como IU o el PCA después de que solo uno de los cuatro espacios abra esta temporada, pasa por declarar de interés público los cines de verano, como ha pedido el consejo de distrito Centro. Dicha declaración sería el paso previo a la expropiación de los espacios Fuenseca, Delicias y Olimpia y su incorporación al patrimonio municipal de Córdoba.
Asimismo, la iniciativa del PSOE reclama a la Junta de Andalucía que inicie de oficio el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) los cines de verano de Córdoba bajo la categoría de Lugar de Interés Etnológico, algo que ya aprobó el Pleno en octubre del 2023, pero de lo que no se han constatado avances.
Y quién proyectaría
El PSOE también planteará en la moción que llevará al Pleno que el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), en colaboración con la Filmoteca de Andalucía, asuma la programación cinematográfica estival y elabore un plan de usos complementarios para el resto del año, aprovechando estos espacios para actividades culturales, sociales y deportivas, tal y como contempla el PGOU. Finalmente, la moción insta al Ayuntamiento a conservar, proteger y promocionar el legado de Martín Cañuelo, figura imprescindible para entender la historia de los cines de verano y del patrimonio cultural popular de Córdoba.
"Los cines de verano no son solo salas de cine al aire libre. Son parte de la memoria colectiva de Córdoba, espacios de convivencia vecinal, patrimonio etnológico y auténticos refugios climáticos. El Ayuntamiento tiene la obligación de protegerlos y de garantizar que sigan prestando ese servicio público para las generaciones futuras", sostiene Antonio Hurtado.
Anterior moción
Hurtado ha recordado que en octubre de 2023 todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento aprobaron por unanimidad una moción para proteger los cines de verano, comprometiéndose a impulsar su continuidad, promover actividades culturales durante todo el año, conservar su función como espacios bioclimáticos, difundir el legado de Martín Cañuelo y solicitar a la Junta de Andalucía su declaración como Bien de Interés Cultural. "Han pasado más de dos años y medio desde aquel acuerdo unánime y el gobierno municipal no solo no ha cumplido los compromisos adquiridos, sino que la situación de los cines de verano es hoy mucho más grave", ha denunciado el portavoz socialista.
Antonio Hurtado ha vuelto a criticar la decisión del PP de renunciar al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto tras la venta de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia por parte de los herederos de Martín Cañuelo a un empresario privado por 300.000 euros. "El Ayuntamiento dejó escapar una oportunidad histórica para incorporar estos espacios al patrimonio municipal. Lo hizo sin un informe técnico que evaluara el interés público de la operación y sin que existiera un acuerdo de la Junta de Gobierno Local o un decreto de Alcaldía que justificara esa renuncia", ha afirmado el edil.
Para el portavoz socialista, el posterior intento del gobierno municipal de adquirir los inmuebles mediante una compraventa privada demuestra que era consciente del error cometido, aunque esa oferta fue rechazada por el nuevo propietario.
Qué pide Vox
El grupo municipal de Vox, por su parte, ha acusado este lunes al PP de abandonar los cines de verano y de haber renunciado a defender uno de los espacios culturales más emblemáticos de Córdoba. La portavoz ha calificado de "insuficiente y completamente alejada de la realidad" la ayuda ofrecida por el Ayuntamiento al propietario de la instalación, asegurando que el gobierno municipal "ha vuelto a llegar tarde y sin una solución real".
"Resulta incomprensible que el Ayuntamiento sea capaz de destinar cerca de 20 millones de euros a propaganda y publicidad institucional, mientras ofrece apenas 100.000 euros para intentar salvar un cine de verano que forma parte de la historia y de la identidad de Córdoba", señala.
León ha recordado que hace años ya se planteó la posibilidad de permitir otros usos de estas instalaciones durante el resto del año para hacer viable su explotación económica, y ha asegurado que el partido de Abascal trabajará para recuperar los cines de verano cuando tenga responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento, aunque no ha especificado cómo lo hará.
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